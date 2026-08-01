Toscano: "Huelva está en un momento económico decisivo para su futuro y tenemos que saber aprovecharlo"

Archivo - El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano. - JULIÁN PÉREZ/DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha subrayado que la provincia se encuentra en un "momento decisivo para su futuro" con el hidrógeno verde, un momento turístico "realmente extraordinario", los frutos rojos, la industria y la minería, por lo que ha destacado la necesidad de "saber aprovecharlo" mediante la creación de infraestructuras, el impulso a la formación juvenil y la atracción de inversiones.

Así lo ha manifestado Toscano en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha destacado que las "expectativas de desarrollo que siempre se han proyectado" para el territorio "ya están pasando". "Creo que Huelva está en un momento clave, decisivo. El futuro que siempre hemos deseado que pasara, creo que ya está pasando. Ahora lo que necesitamos es que sepamos poner las bases para aprovecharlo", ha manifestado.

Para consolidar este escenario, el presidente provincial ha abogado por dotar a la provincia de las infraestructuras "necesarias" y por preparar a los jóvenes ante "las oportunidades laborales emergentes". Asimismo, ha señalado la importancia de "poner todo sobre la mesa" para ofrecer "todas las facilidades y oportunidades" a "cualquier empresa que muestre interés en invertir en Huelva".

Por ello, con el objetivo de combatir la despoblación y garantizar que el impacto económico no se concentre únicamente en las grandes áreas industriales, Toscano ha apostado por expandir los beneficios de los nuevos proyectos a todo el territorio. "Queremos que todo eso que llega se irradie a la provincia", ha remarcado, diferenciando el peso del hidrógeno verde en el sur frente al protagonismo de la minería en el centro y norte del mapa onubense.

Como medida concreta, ha puesto en valor la reciente publicación de una guía elaborada junto a la Cámara de Comercio, en la que se radiografían todos los polígonos industriales de la provincia. "El hidrógeno verde no es solo producirlo, es toda la empresa auxiliar que va a venir", ha explicado, detallando que esta herramienta permite a los inversores "conocer con precisión la disponibilidad de suelo industrial, así como el acceso a suministros básicos de agua y luz".

En el ámbito laboral, el presidente de la Diputación ha advertido de que sería "absurdo" contar con "un gran volumen de empleo de alta calidad" y que "al final venga gente de fuera a cubrirlo" debido a la falta de cualificación local. Por ello, ha remarcado que la institución provincial trabaja en sintonía con la Junta de Andalucía y el tejido empresarial en materia de formación.

En este sentido, ha señalado la intención de replicar en Huelva el modelo de éxito de la Fundación Santa Bárbara, ubicada en León, "un centro de referencia" que miembros del Gobierno provincial visitaron en persona tras constatar que incluso albergaba a estudiantes onubenses.

"Queremos replicar esa formación y traerla aquí", ha avanzado Toscano, quien ha concluido que el objetivo final de estas iniciativas es alcanzar una "igualdad real" de oportunidades para los ciudadanos de la provincia, "independientemente del lugar donde viva y de sus circunstancias".