Toscano señala que las "soluciones" al reto demográfico en Huelva pasan por "vivienda, empleo y servicios"

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, durante el desayuno informativo 'Andalucía desde sus territorios', organizado por Europa Press Andalucía. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ /EUROPA PRESS

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha señalado este miércoles que "las soluciones" al reto demográfico, "así como otros problemas de la provincia", pasan por "empleo, servicio y vivienda", toda vez que ha señalado que su gestión en estos dos primeros años se han caracterizado por "el orden, la igualdad real y consenso", gracias a lo que se ha podido conseguir "la deuda cero", la Mesa de la Infraestructuras o el Consejo de Alcaldes.

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente durante su intervención en el desayuno informativo 'Andalucía desde sus territorios', organizado en Sevilla por Europa Press, en colaboración con Fundación Cajasol y el patrocinio de Moeve, en el que los presidentes de las ochos diputaciones han realizado un balance de su gestión y han afrontado los principales retos que tienen por delante en sus respectivas provincias.

De este modo, Toscano ha señalado que "las soluciones" ante el reto demográfico, así como "otros problemas" de la provincia "deben pasar por servicios, empleo y vivienda". "Si hablamos de servicios, no solo hablamos de fibra óptica o de cajeros automáticos, sino también de carreteras que son fundamentales. Tenemos que intentar que cualquier persona que quiera vivir en cualquier punto de la provincia no tenga ningún problema para poder hacerlo", ha manifestado.

En este sentido, Toscano ha señalado que la Diputación de Huelva cuenta con 800 kilómetros de carretera y en estos dos años "se han invertido 38 millones de euros, casi un millón y medio cada mes", porque son "fundamentales para conseguir esa igualdad real".

En cuanto a vivienda, el presidente ha reconocido que "hay un problema con el precio", pero, a su vez, la provincia "tiene un tercio de su territorio protegido por alguna figura de protección medioambiental". "Somos una provincia verde, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, nos genera grandes ingresos turísticos y nos ayuda a crecer de una manera muy sostenible, pero también genera problemas en los municipios, ya que muchos de ellos están dentro de parques naturales y no se permite el crecimiento y, por tanto, los jóvenes no tienen la oportunidad de tener una vivienda", ha señalado.

No obstante, ha señalado que sobre esta última cuestión se está trabajando con la Junta de Andalucía para "conseguir que se pueda hacer vivienda protegida en muchos de esos municipios y dar la oportunidad de poder quedarse a vivir en el pueblo de cada uno".

Asimismo, en cuanto a empleo, Toscano ha señalado Huelva está en "un momento realmente dulce", con proyectos como el Valle del Hidrógeno Verde, ya que será "el futuro" porque "va a generar empleo y de muchísima calidad, pero no solo eso, sino también va a conseguir que haya mucha industria auxiliar alrededor de las grandes inversiones que se están haciendo en el polo de Huelva".

Al respecto, también ha apuntado a la minería, que también está en un gran momento", por ello, ha sugerido que "hay que aprovechar que nuestra gente pueda trabajar en ese empleo y en muchas ocasiones nos hemos olvidado de la formación", por eso la Diputación está trabajando con la Junta de Andalucía para que "los jóvenes de Huelva estén formadas exactamente en lo que necesita cada una de las empresas".

"Y por eso vamos ahora a comenzar con una fundación para que en el menor tiempo posible todas esas empresas que van a llegar tengan la oportunidad de poder tener un personal muy formado específicamente y que sea de la provincia", ha remarcado.

Además, ha indicado que también "hay que poner muy fácil a las empresas" y que "cualquier persona que quiera invertir en la provincia de Huelva, en un solo clic, tenga toda la información". "Por eso estamos haciendo un sistema donde cualquier empresa sepa en toda la provincia de Huelva dónde tiene un polígono industrial". ha indicado.

"ORDEN, IGUALDAD Y CONSENSO"

El presidente ha asegurado que tenía "muy claro" los "pilares" sobre "los que había que basar el inicio del mandato" y por los que ha asegurado que se ha definido estos primeros dos años de legislatura, que son "el orden, el consenso y, por supuesto, la igualdad de todos los ciudadanos".

En cuanto al primero de ellos, el "orden", Toscano ha subrayado que "lo primero que se ha hecho" es "convertir la Diputación de Huelva en una institución del siglo XXI", de forma que "estamos ubicando a todo el personal en unas nuevas instalaciones, no solo recuperando patrimonio histórico, sino, sobre todo, adaptando a los nuevos tiempos". Ello unido a que "se ha conseguido la deuda cero en solo dos años".

En cuanto al "consenso", el presidente de la Diputación onubense ha destacado que era "fundamental" que Huelva "tuviera, por fin, una reivindicación con una sola voz", ya que "durante muchísimos años se han reclamado muchísimas infraestructuras en la provincia, sobre todo en agua y energéticas". "Era importante que dejáramos ese mal debate político del 'tú más' y queríamos que todos fuéramos en una sola dirección", ha enfatizado.

Por ello, ha aplaudido la creación de la Mesa de las Infraestructuras, en la que están "todos los partidos políticos, sindicatos, confederaciones de empresarios y asociaciones que tienen algo qué decir sobre cada una de las materias". "Y ahí hemos conseguido hacer un Libro Blanco, que nunca se había hecho en la provincia, en el que nos hemos puesto de acuerdo para decidir las diez infraestructuras fundamentales para el futuro de Huelva, y eso se ha conseguido".

Además, esa "unión", según ha añadido el presidente, "también se ha conseguido con el primer Consejo de Alcaldes, que se reúne periódicamente, y eso nos ayuda no solo a que tengamos un feedback con todos los alcaldes, sino que estos puedan tener información de primera mano".

"Por ejemplo, sería casi imposible que un municipio como Cumbres de Enmedio, el segundo más pequeño en Andalucía se pueda reunir con el director general de Endesa. Pues ese Consejo de Alcaldes lo puede hacer", ha detallado.

Por otro lado, Toscano ha defendido que uno de los objetivos de este mandato era "conseguir la igualdad real de todos los ciudadanos" y "eso se consigue haciendo que todos los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan, puedan tener las mismas oportunidades".

Al respecto, se ha referido al plan de instalación de cajeros, de modo que "todos los municipios y aldeas que tengan más de cien habitantes tengan a disposición un cajero, algo que ya se está haciendo", y también ha mencionado a la instalación de fibra óptica, puesto que "ya el 90% del territorio está cableado", puesto que es "importante para luchar contra ese reto demográfico, pero también para conseguir que, por ejemplo, nómadas digitales vengan a vivir al mejor lugar del mundo".

OFICINAS COMARCALES E INVERSIÓN

Además, el presidente ha indicado que en la provincia "hay dos velocidades, de la autopista hacia la costa, y de la autopista hasta la sierra, en la que hay municipios muchos más pequeñas que necesitan ese impulso", por ello, se están implantando oficinas comarcales, para que "cualquier Ayuntamiento tenga los mismos técnicos que tiene en la capital".

"Para eso se están creando cinco oficinas en toda la provincia donde cualquier alcalde en 20 minutos pueda tener todos esos servicios a su disposición y no solo eso, sino que también esos servicios se puedan desplazar a los ayuntamientos de una manera fácil y cómoda", ha explicado.

Por otro lado, también ha destacado el plan 'Tu Diputación invierte' para que "los ayuntamientos sintieran que la inversión estaba llegando", y, junto al Plan de Concertación, "se ha destinado este año 50 millones de euros, una cifra histórica en la provincia de Huelva para que los ayuntamientos nos digan qué quieren que hagamos en su municipio".