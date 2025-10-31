Un total de 184 establecimientos de Huelva participan el 7 y 8 de noviembre en la 'Gran Recogida' del Banco de Alimentos

HUELVA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Alimentos de Huelva (BAH) ha presentado este viernes la 'Gran Recogida del Año', con el slogan 'A darlo todo'; que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en los 184 supermercados, tiendas y establecimientos participantes en esta edición. La Gran Recogida contará este año con más de 1500 voluntarios, tanto en la capital como en los 52 pueblos donde estará presente Banco de Alimentos.

Según informa la entidad en una nota de prensa, participan todas las principales cadenas de alimentación, tanto con donaciones físicas como con la posibilidad de donación económica en caja. Cabe destacar que en los últimos años, se puede hacer en algunas cadenas de supermercados, aportaciones económicas en caja, además de la tradicional entrega de alimentos, con el fin de facilitar a los ciudadanos la colaboración. Esta aportación económica llega íntegra a Banco de Alimentos, a través de productos.

Esta es la edición decimocuarta de la Gran Recogida en Huelva, ya que se inició en el año 2012. En este primer año 2012, se recogieron unos 60.000 kilos y en 2024 unos 100.000 kilos. En años anteriores se ha llegado a recoger hasta 150.000 kilos, una cifra a la que se quiere llegar en esta edición de 2025.

"Se trata de una oportunidad única de colaborar, con una entidad benéfica que tiene 25 años en Huelva y que pasa los peores momentos de su historia", ha señalado el presidente de la entidad, Juan Manuel Díaz Cabrera.

La imagen en el almacén, ubicado en el polígono Pesquero Norte de la capital, "es desoladora, con estanterías vacías que presagian un mal final de año para la solidaridad".

Esta 'Gran Recogida', que se hace en toda España al mismo tiempo, cuenta con el apoyo del Puerto de Huelva. Precisamente, su presidente, Alberto Santana, ha agradecido al Banco de Alimentos de Huelva y a todos sus voluntarios la "inestimable labor que realizan en beneficio de las personas más vulnerables" y ha pedido solidaridad y colaboración con la Gran Recogida, que se llevará a cabo próximamente en supermercados de las principales cadenas de alimentación de la provincia.

Así, Alberto Santana ha asegurado que el Puerto onubense en su línea de integración puerto-ciudad respalda la actividad de numerosos colectivos sociales, que trabajan para dar respuesta a las necesidades de la población. El Banco de Alimentos de Huelva, en su Memoria Anual de 2024 destacaba como dato principal, que se distribuyeron 2.066.881 kilos, a través de 85 Entidades Benéficas, que los han hecho llegar a 14.780 beneficiarios. La idea es que en 2025, y gracias a aportaciones de instituciones, empresas y acciones como esta Gran Recogida, "pueda subir esta cifra".