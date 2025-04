Un total de 22 empresas de provincia de Huelva participarán en la 38 edición del Salón Gourmets de Madrid

HUELVA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva, a través del Servicio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, en colaboración con la Oficina de gestión y estrategia para empresas Marca Huelva, llevará a cabo una "destacada" participación en la 38 edición del Salón Gourmets, uno de los eventos internacionales más importantes del sector agroalimentario, que se celebrará en Madrid del 7 al 10 de abril, al que acudirán 22 empresas onubenses.

Así lo ha indicado la institución provincial en una nota, en la que ha subrayado que estas empresas mostrarán "la riqueza, diversidad y calidad" de los productos locales ante profesionales y visitantes del sector.

En la rueda de prensa celebrada para anunciar la presencia de la provincia en este evento, han participado la diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva, Patricia Millán; el coordinador general de la Oficina Marca Huelva, Emiliano Cabot; el director gerente de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa), José Carlos Álvarez Martín, junto con representantes de las empresas onubenses que participarán en este evento.

Emiliano Cabot ha subrayado el "compromiso" de la Diputación de Huelva con las empresas de la provincia al participar en la 38 edición del Salón Gourmets de 2025, señalando que "desde la nueva Oficina de gestión y estrategia para empresas, la Diputación se dedica a apoyar y representar a los empresarios onubenses, asegurando su presencia en esta importante feria".

Así, en esta edición, 22 empresas de diversos sectores como carne, pescado, queso, vino, sal y algas estarán presentes, "lo que refleja la riqueza y diversidad del tejido empresarial en el ámbito agroalimentario de Huelva", ha añadido.

Cabot ha resaltado la importancia de que "la participación en eventos como el Salón Gourmets no se limite a una mera exposición de productos, sino que se enfoque en generar negocios reales, con el consiguiente esfuerzo económico que supone para las empresas asistir a la feria".

En este sentido, ha reafirmado el compromiso de la institución provincial "para trabajar en conjunto con los empresarios, asegurando que cuenten con el apoyo necesario para potenciar sus ventas y expandir su presencia en nuevos mercados".

La diputada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Marca Huelva ha destacado la colaboración entre la Diputación de Huelva y la Junta de Andalucía, representada por José Carlos Álvarez, director gerente de Agapa, una alianza "que permite dar visibilidad al sector agroalimentario de la provincia, destacando la calidad y el valor de los productos que Huelva tiene para ofrecer", ha dicho.

Millán ha resaltado que "la presencia de Huelva en este evento es fundamental no solo para mostrar la diversidad de su oferta gastronómica, sino para colocar a la provincia en el mapa de la gastronomía mundial a través de sus productos certificados y de excelencia".

La diputada ha subrayado que las 22 empresas que estarán presentes representan "lo mejor de la provincia". "Estas empresas no solo traen productos, traen territorio, identidad, tradición y compromiso con la sostenibilidad.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

Desde la Costa, estarán presentes mariscos, salazones y conservas con sello propio; desde el Condado, los frutos rojos, vinos y vinagres con denominación de origen; desde la Campiña y el Andévalo, aceites y legumbres únicas; y desde la Sierra, quesos, almazaras ecológicas y, por supuesto, el ibérico "más reconocido del mundo".

Millán ha subrayado que la mayoría de estas empresas "son familiares y cooperativas que combinan tradición e innovación y que, bajo el sello de Marca Huelva, buscan llegar a los mercados más altos y promover el crecimiento económico de la provincia". Además, están previstas acciones de showcooking y muestras gastronómicas con productos locales, como el innovador helado de gamba blanca de la Lonja de Isla Cristina, en colaboración con el restaurante Taray, o los novedosos caramelos de verdura de la empresa Diverfruit, para fomentar la interacción y el negocio en este "importante escaparate".

El director gerente de Agapa ha destacado la importancia de "un sector como el agroalimentario en Andalucía, que no solo representa el 16% de nuestra riqueza, sino que también es crucial para España y Europa", subrayando la relevancia de las pequeñas y medianas empresas del sector "que reflejan el esfuerzo y la dedicación personal que contribuyen al crecimiento colectivo de Andalucía".

"Por ello, como administración, el compromiso es estar cerca de estos empresarios, brindándoles apoyo a través de subvenciones, líneas directas y promoción, con el objetivo de ampliar sus horizontes comerciales y fortalecer su resiliencia", ha añadido.

Álvarez también ha hecho hincapié en los "logros" de Andalucía en cuanto a "calidad", con 68 figuras de calidad, "siendo la comunidad autónoma con más distinciones en este ámbito". En particular, ha señalado, "la provincia de Huelva destaca con siete figuras de calidad, entre ellas la DO Jabugo, reconocida no solo en nuestra provincia, sino a nivel nacional".

El director de Agapa ha concluido su intervención afirmando que "todos hacemos marca Andalucía, porque Andalucía es una tierra maravillosa y que tiene un potencial increíble".

Las 22 empresas que van a participar en la 38 edición del Salón Gourmets son Asociación de Armadores de Punta del Moral, SCA; SCA, Nuestra Señera del Socorro; Bodegas Infante, SL; Bodegas Vega Menacho, SL; SAT Las Palmeritas; Diverfruit Selection, SL; Quesería Dehesa Dos Hermanas, SL; Quesos Doñana, SL; Cooperativa del Campo San Bartolomé, SCA; Almazara Ecológica de Encinasola, SL.

También Pesca y Salazones del Suroeste, SA; El Abuelo 1954, SL; SCA Campo de Tejada; Ramos Domínguez, SLU; Ibéricos de Bellota Vázquez Moya, SL; Altanza Jabugo, SLU; Industrias Reunidas Jabugo, SAU; Jamones y Embutidos Lucas SL; Ibéricos Vázquez, SL; Los Romeros de Jabugo, SL; Ovipor, SCA y la Lonja de Isla Cristina.