Intervenidas 11 embarcaciones y 76 personas identificadas por apoyo logístico al narcotráfico en Huelva

Inspección de embarcaciones en operación de la Guardia Civil en Ayamonte en Isla Crsitina contra las organizaciones que dan apoyo logístico al narcotráfico. - GUARDIA CIVIL

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La operación de la Guardia Civil desarrollada este miércoles en el río Guadiana, en Ayamonte, y el río Carreras, en Isla Cristina (Huelva), contra las organizaciones que dan apoyo logístico al narcotráfico ha concluido con la intervención de once embarcaciones de recreo por incumplir la normativa náutica, 76 personas identificadas en ocho controles preventivos, detectándose nueve infracciones administrativas y un detenido por señalamiento judicial.

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, esta operación tenía como objetivo el control de documentación de las embarcaciones que incumplen la normativa náutica y que puedan usarse para labores de apoyo logístico al narcotráfico.

Se trata de la novena operación de este tipo que la Guardia Civil realiza como parte del esfuerzo de intensificación en la lucha contra el tráfico de drogas en la provincia de Huelva, reforzando su presencia y capacidad operativa con personal de diferentes especialidades y medios disponibles.

Esta actuación que tiene como fin erradicar las actividades ilícitas de apoyo logístico al narcotráfico, permiten además reforzar la seguridad náutica durante la temporada estival, verificando el cumplimiento de la normativa vigente y favoreciendo una navegación segura.

La denominada como operación 'Ocean IX' ha concluido con la intervención de once embarcaciones de recreo por incumplir la normativa náutica, se han identificado a 76 personas en ocho controles preventivos, detectándose nueve infracciones administrativas y un detenido por señalamiento judicial.

Las embarcaciones intervenidas han quedado depositadas a disposición de la autoridad competente. En el dispositivo han participado agentes de las especialidades del Servicio Marítimo, Equipo Pegaso, Policía Judicial, Seguridad Ciudadana, USECIC, GAR, COS, GRS, Escuadrón de Caballería y Servicio Cinológico.

La Guardia Civil ha reforzado sus dispositivos en la provincia con el objetivo de combatir de manera eficaz el narcotráfico, y desarticular la infraestructura logística que da soporte a las organizaciones dedicadas a esta actividad delictiva.