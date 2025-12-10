Los trabajos arqueológicos en El Rocío (Huelva) documentan restos de un asentamiento del siglo XVII con chozas

Trabajos arqueológicos en El Rocío. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Los trabajos de excavación que el grupo Vrbanitas, Arqueología y Patrimonio de la Universidad de Huelva (UHU) está llevando a cabo en la aldea de El Rocío han documentado restos de un poblado del siglo XVII o XVIII "que confirman la existencia de una ocupación en el entorno" con estructuras de chozas, que son las "singulares del lugar" de las que aún se preservan algunas antiguas.

Así lo ha indicado a Europa Press la delegada de Cultura y Deporte, Teresa Herrera, sobre una información adelantada por el diario Huelva Información. Al respecto, Herrera ha explicado que estos restos están aún en proceso de excavación, toda vez que ha apuntado que ahora mismo no se puede avanzar "nada más" porque "se va a iniciar el estudio específico", al tiempo que ha apuntado que la próxima semana visitará la zona y se conocerán más datos.

Estos trabajos se realizan dentro de la continuación de los que derivó el 'Estudio Arqueológico del Rocío: Pasado y presente en el entorno de Doñana' y este hallazgo, según ha apuntado la delegada de Cultura, podría indicar que "estamos acertadamente" viendo lo que indica el primer estudio sobre que "había un asentamiento" y un puerto "que unía el Condado de Huelva con Sanlúcar de Barrameda".

Finalmente, ha subrayado que todas las prospecciones que se están realizando ayudarán a "avanzar en las investigaciones y los estudios" que desvelarían que El Rocío era un puerto y un importante núcleo económico y comercial de la Edad Media, de entrada y salida de personas y mercancías que conectaba la zona del Condado con las tierras del bajo Guadalquivir estableciendo conexiones con Sanlúcar de Barrameda o Sevilla, como apuntaban las conclusiones del estudio presentadas por la Junta en Huelva en abril de 2024.

En este sentido, algunos de esos resultados confirmaron el "potencial histórico y arqueológico" que posee el sitio, al permitir identificar y recrear "con un elevado grado de precisión" diversos elementos soterrados.

Los trabajos están dirigidos por el profesor Javier Bermejo, y se trata de un proyecto promovido --a principios de 2022-- por la Hermandad Matriz de Almonte y patrocinado por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que cuenta también con el apoyo del Ayuntamiento de Almonte.

En las conclusiones presentadas en 2024 se indicaba que en las inmediaciones del Santuario se detectaron en la geofísica "anomalías" que, a falta de la comprobación mediante excavación arqueológica que se está realizando ahora, "parecen corresponderse con restos de estructuras arqueológicas, cuya hipótesis gira en torno a la existencia de estructuras pertenecientes a los momentos primitivos de la instalación religiosa --bodegón, portazgo, lugar de pernocta, etc.--", explicó la Junta.

Todo ello, asociado al valor estratégico que el Rocío tuvo como puerto de comercio y salida de los productos del Condado. Respecto al denominado barrio de las gallinas, la geofísica apuntaba a la existencia de restos soterrados de la instalación de la venta que recogen tanto los testimonios literarios como cartográficos del siglo XIX. Además, pudiera tratarse de las evidencias arqueológicas de la población que se instaló en dicho espacio a fines del siglo XVIII con la construcción de numerosas viviendas y elementos de uso comunal, pozo, etc.

Las labores del trabajo de campo para este estudio se desarrollaron entre septiembre y diciembre de 2024. Desde el punto de vista metodológico, la investigación comprendió una prospección geofísica mediante georadar en el entorno del Santuario y la zona del Caño de la Venta, que permitió corroborar la existencia de restos arqueológicos soterrados.

En segundo lugar, comprendió una prospección superficial en el entorno de la marisma de la Madre y el área urbana del Rocío, y, finalmente, la toma de muestras sedimentarias en el entorno de la marisma de la Madre para definir aspectos geoarqueológicos. En dicha investigación participaron, además, investigadores procedentes del Centro de investigación en patrimonio histórico, cultural y natural de la onubense; así como de otras universidades.

En una fase posterior se procedió al análisis de las muestras e información obtenidas durante los trabajos de campo, consistiendo en una elaboración de planimetría y cartografía geofísica, análisis del urbanismo y la realización de analíticas específicas --análisis polínicos y de macrorrestos y dataciones paleontológicas--.