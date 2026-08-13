Tráfico autoriza cortes puntuales de carreteras y caminos de Huelva para la Venida de la Virgen del Rocío

La Virgen del Rocío vestida de Pastora en su Santuario. - Joaquín Corchero - Europa Press

HUELVA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Jefatura Provincial de Tráfico de Huelva ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) la resolución por la que autoriza diversos cortes y restricciones de circulación en carreteras interurbanas y caminos del término municipal de Almonte con motivo del traslado de la imagen de la Virgen del Rocío desde la ermita hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, evento enmarcado en el 'Plan Venida' y fijado para el próximo 19 de agosto.

Según recoge la resolución, consultada por Europa Press, las medidas excepcionales de regulación --previstas ante la previsión de una masiva afluencia de peregrinos-- contarán con el despliegue y apoyo del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil para velar por la seguridad vial y restablecer la fluidez de la circulación en el menor tiempo posible.

Entre los principales cierres destaca el corte total de la carretera A-483 --entre el punto kilométrico 13+000 y el 22+900, sentido creciente-- desde las 18,00 horas del día 19 de agosto hasta las 06,00 horas del día 20 de agosto. En este tramo queda prohibido el tránsito a todo tipo de vehículos, con la única excepción de los transportes colectivos del consorcio, vehículos de emergencia y aquellos expresamente autorizados por el Plan Venida.

Para paliar estas restricciones y facilitar el acceso o regreso a la zona de costa en Matalascañas, la DGT recomienda utilizar como itinerario alternativo la autopista A-49 enlazando con la A-494 --dirección San Juan del Puerto-Moguer-Palos de la Frontera-Mazagón -Matalascañas--, o realizar dicho trayecto a la inversa.

Por su parte, la A-474 (Hinojos-Almonte) sufrirá un corte en su enlace con la A-483 (PK 49+700 al 50+900) entre las 22,00 horas del 19 de agosto y las 06,00 horas del 20 de agosto. Asimismo, en el tramo comprendido entre los kilómetros 48+500 y 49+700 en sentido Almonte, se desviará a los vehículos ligeros por la variante situada en las proximidades del Tanatorio, quedando expresamente prohibida la circulación de vehículos pesados.

RED DE CAMINOS

Con respecto a los caminos, señala que el Camino de los Puertos y Camino de los Tarajales pasarán a ser de sentido único hacia Almonte entre las 18,00 del día 19 y las 06,00 del día 20. En el de los Puertos se permitirá el cruce transversal sentido Almonte durante el corte de la A-474, mientras que el Camino de los Llanos permanecerá totalmente cortado al tráfico en ese mismo tramo horario.

Por motivos de seguridad, los agentes de la autoridad quedan facultados para proceder a la retirada y depósito de los vehículos indebidamente estacionados tanto en la calzada como en los arcenes de las vías interurbanas afectadas.

De igual modo, la resolución especifica que el Ayuntamiento de Almonte e instituciones competentes deberán colocar señalización informativa con un mínimo de cinco días de antelación indicando los cortes, fechas y horarios.

Finalmente, señala que las autoridades velarán en todo momento por asegurar el paso prioritario a ambulancias y servicios de extinción de incendios, al tiempo que cualquier incidencia será actualizada en tiempo real en el Punto de Acceso Nacional mediante la herramienta Lince.