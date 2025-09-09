Transportes rehabilita firmes afectados por la dana de marzo en la autovía A-66 a su paso por Santa Olalla (Huelva)

SANTA OLALLA DEL CALA (HUELVA), 9 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible continúa con las obras de rehabilitación y mejora del firme de las autovías A-4, A-49 y A-66, afectadas por las intensas lluvias de marzo y el paso de varias borrascas, en las provincias de Sevilla y Huelva. Para ello, ha movilizado 4,8 millones de euros (IVA incluido) de fondos de emergencia para llevar a cabo estos trabajos y recuperar y reforzar las condiciones de circulación y de seguridad vial en dichas autovías.

En concreto en la A-66, y una vez pasado el periodo estival que es el de mayor tráfico en la autovía, se van a acometer las actuaciones que suponen mayor afectación al tráfico y que consisten en mejoras del drenaje subterráneo de la carretera mediante la construcción de varios mantos drenantes bajo el carril derecho de la calzada sentido Mérida.

En este contexto, y para "garantizar la seguridad de trabajadores y usuarios", desde la noche del lunes han comenzado estos trabajos que se prolongarán previsiblemente hasta el día 10 de octubre, ha indicado el Ministerio en una nota.

Por este motivo, se producirá el corte de la calzada sentido Mérida en dos tramos, entre los kilómetros 757,300 y 754,550 y entre los kilómetros 752,450 y 749,550, a su paso por la localidad de Santa Olalla del Cala, en Huelva, desviando el tráfico a la calzada contraria entre esos puntos de ambos tramos.

Durante este periodo, se llevarán a cabo los trabajos de reparación de firme y ejecución de mantos drenantes, consistente en la retirada del asfalto envejecido, excavación y reposición con material drenante y la extensión de zahorra y tres nuevas capas de mezcla asfáltica.