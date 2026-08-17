Tres muertos en un tiroteo, entre ellos un menor, y un herido grave en Isla Cristina (Huelva)

Archivo - Imagen de dos agentes en el cuartel de la Guardia Civil de Isla Cristina - GUARDIA CIVIL DE HUELVA - Archivo

ISLA CRISTINA (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

Tres personas --una mujer, su hijo, menor de edad, y la madre de la misma-- han muerto este domingo como consecuencia de un tiroteo registrado en la barriada de El Rocío de Isla Cristina (Huelva), que podría estar relacionado con el que acabó con un hombre muerto y otro herido en 2024 en la barrida de El Torrejón de Huelva capital.

Según han indicado fuentes conocedoras del caso a Europa Press, y ha adelantado el diario Huelva Información, los hechos se han producido sobre las 22,00 horas de este domingo cuando se ha producido una ráfaga de disparos que se ha saldado con el fallecimiento de tres personas y una cuarta herida grave.

Sobre estos hechos se ha decretado el secreto de sumario y en estos momentos la zona cuenta con un gran despliegue policial, a la espera, además, de la llegada del forense para el levantamiento de los cadáveres.

El 10 de septiembre de 2024 una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la barriada de El Torrejón, en Huelva capital. El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

(EUROPA PRESS ANDALUCÍA)