Tres personas evacuadas al hospital, entre ellas un menor, tras una colisión en Rociana (Huelva)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias 061. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de tres personas, entre ellas un menor de edad, resultaron heridas y evacuadas al hospital este miércoles tras la colisión entre un turismo y una furgoneta en la HU-4101, a la altura de Rociana del Condado (Huelva), según ha indicado el EMA 112 a Europa Press.

Así, el 112 recibió un aviso sobre las 15,15 horas de este miércoles por una colisión en el kilómetro 4 de la HU-4101, a la altura de Rociana del Condado. De este modo, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y al Consorcio Provincial de Bomberos, ya que un adulto y un menor se encontraban atrapados en el turismo. Asimismo, la furgoneta había volcado como resultado del impacto.

De este modo, fruto del accidente, tres personas resultaron heridas, una mujer de 23 años, un hombre de 26 años y un menor de 13 años, todos ellos fueron trasladados al Hospital Infanta Elena de Huelva, aunque se desconoce el estado de los mismos.