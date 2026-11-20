Archivo - Fachada de la sede del TSJA en Granada (Andalucía). - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha revocado parcialmente una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva y ha absuelto a dos hombres que habían sido condenados a penas de cuatro años y tres años y nueve meses de prisión, respectivamente, así como al pago de dos multas de 2,8 millones de euros cada uno, por un delito contra la salud pública relacionado con el alijo de 1.767 kilos de resina de hachís interceptado en julio de 2019 en la ría de Huelva.

Según recoge la sentencia, consultada por Europa Press, el procedimiento contó en total con 15 acusados --de los cuales siete resultaron absueltos en primera instancia y ocho fueron condenados--. Con esta sentencia se rebaja a seis el número de condenados, todos ellos como autores de un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia y agravado por el uso de embarcación, y cuyas condenan oscilan entre los cuatro años y los tres años y seis meses de cárcel.

En la sentencia, el Alto Tribunal andaluz estima los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los dos procesados ya absueltos y concluye que las inferencias realizadas por el tribunal de instancia para sustentar las condenas fueron "excesivamente abiertas" y no permiten descartar explicaciones alternativas razonables, por lo que prevalece el derecho a la presunción de inocencia.

Los hechos juzgados se remontan a la primavera y el verano de 2019, en el marco de una investigación desarrollada por el grupo OCON Sur de la Guardia Civil sobre una presunta red dedicada al tráfico de drogas que operaba entre las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga.

Prosigue señalando la sentencia que, aunque las pesquisas iniciales se centraron en la preparación de una embarcación semirrígida de doce metros de eslora en una nave del polígono industrial de San Juan del Puerto (Huelva) --vinculada posteriormente a una descarga de más de 418 kilos de hachís en Manilva (Málaga)--, la Audiencia Provincial absolvió en su día a dos de los diez acusados cuya intervención se limitaba a esa nave al no poder acreditar su conexión directa con aquel desembarco y descartaba además la existencia de un grupo criminal y el delito de contrabando.

De este modo, las condenas ahora anuladas se sustentaban exclusivamente en la supuesta participación de los dos recurrentes en una segunda operación, desarrollada entre los días 26 y 31 de julio de 2019.

En ella, una embarcación tipo patera trasladada desde Algeciras (Cádiz) hasta una finca de Gibraleón (Huelva) y botada posteriormente en el Muelle de las Carabelas de La Rábida recogió en alta mar 60 fardos de arpillera con 1.767 kilos de resina de cannabis --valorados en el mercado ilícito en 2,8 millones de euros--, que fue abordada en la madrugada del 31 de julio por el Servicio de Vigilancia Aduanera y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que detuvieron a sus tres tripulantes.

Respecto al primero de los apelantes, condenado inicialmente a cuatro años de prisión con la agravante de reincidencia, la Audiencia Provincial fundamentó su autoría en su presencia meses antes en las inmediaciones de la nave de San Juan del Puerto y, principalmente, en el hecho de que la patera permaneciera oculta durante cuatro días en una finca de Gibraleón propiedad de sus padres, deduciendo que fue él quien puso el inmueble a disposición de los narcotraficantes al hallarse allí objetos personales suyos en un registro posterior.

Sin embargo, el TSJA señala que "ningún agente situó al acusado" en la finca ni el día en que llegó el convoy con la embarcación ni cuando salió hacia La Rábida, "ni constan comunicaciones suyas" con los partícipes en el traslado. El tribunal subraya que la finca pertenecía a sus padres --por lo que es natural encontrar enseres familiares-- y recuerda que uno de los condenados por conformidad que sí trasladó la patera era primo del recurrente y sobrino de los propietarios, lo que hace "tan verosímil" su acceso al inmueble como el del apelante.

En cuanto al segundo recurrente, condenado en instancia a tres años y nueve meses de cárcel, el TSJA rechaza que su presencia en la nave de San Juan del Puerto en marzo de 2019, un viaje realizado a Tánger (Marruecos) en junio junto a otros dos implicados o una reunión posterior en un bar de Algeciras basten para implicarle en el alijo de finales de julio.

La Sala destaca que no participó en ninguno de los traslados ni en la botadura de la patera, que no se le intervinieron teléfonos ni efectos relacionados con los hechos y que la propia sentencia de instancia calificó de "posible" el objetivo ilícito del viaje a Marruecos, recordando que "una posibilidad no es una inferencia suficiente para condenar" y que la amistad previa con otros condenados "no equivale a coautoría".

DESESTIMA PETICIÓN DE NULIDAD

Por otro lado, el TSJA ha desestimado la petición de nulidad de las diligencias de investigación planteada por uno de los recurrentes, avalando tanto la observación realizada por la Guardia Civil con medios telescópicos en la nave industrial de San Juan del Puerto --al tratarse de un local comercial sin actividad ni moradores que no goza de la inviolabilidad domiciliaria-- como los autos judiciales que autorizaron la instalación de balizas de seguimiento, el volcado de terminales y las entradas y registros.

Como consecuencia de la absolución de ambos apelantes, la Sala deja sin efecto las medidas cautelares contra ellos, declara de oficio las costas procesales correspondientes y ordena la devolución de los teléfonos móviles, tarjetas SIM y demás efectos no ilícitos intervenidos en los inmuebles registrados.

Asimismo, acuerda que las armas, munición y machetes hallados en la finca de Gibraleón sean remitidos a la Intervención de Armas de la Guardia Civil para que resuelva sobre su destino, mientras que unas placas de matrícula intervenidas quedarán a disposición de la Audiencia Provincial para comprobar su titularidad.