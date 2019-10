TSJA destaca el refuerzo para abordar claúsulas abusivas y lamenta la dispersión de los juzgados en Huelva

Publicado 16/10/2019 18:06:56 CET

HUELVA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha destacado este miércoles el refuerzo con "tres jueces titulares" para abordar las cláusulas abusivas pero ha lamentado la dispersión existente en Huelva respecto a la ubicación de los juzgados.

Acompañado por la vocal del Consejo General del Poder Judicial, Mar Cabrejas, y por el decano de los Juzgados de Huelva, José Manuel Borrero, antes de inaugurar en Huelva las XXIX Jornadas Nacionales de Jueces Decanos de España, del Río ha precisado que ya tienen estos juzgados con jueces titulares y espera que "se vayan reduciendo" los casos.

No obstante, ha precisado que son "conscientes de la avalancha que se está produciendo de procedimientos judiciales, que son difíciles de resolver en tiempo con los medios que tenemos" y ha destacado la importancia de "las soluciones consensuadas y evitar la litigiosidad artificial".

"Estamos intentando ponernos en el camino de que judicialmente resolvamos", ha remarcado Del Río, pero ha subrayado que "con un volumen tan inmenso es difícil resolver la situación a coro plazo".

En cuanto a la ubicación en estos juzgados en Huelva, ha lamentado que "están muy mal ubicados y con problemas por falta de salas de vista", indicando al respecto que están pendiente de la Junta de Andalucía para que "busque un edificio más idóneo para que se concentren".

Por otro lado, ha destacado que Huelva contará a partir de marzo con un juez de familia en Huelva y espera que en la próxima ampliación la capital pueda contar con un juzgado de los social más.

CIUDAD DE LA JUSTICIA

Por último, ha señalado que "ahora mismo a corto plazo no se va a materializar" el proyecto de la Ciudad de la Justicia, no obstante ha precisado que "se sigue esperando porque el lugar donde se ejerce la justicia es importante y la dignidad del propio servicio. La dispersión no es buena", ha añadido, indicando al respecto que "el futuro debe ser un emplazamiento unificado".

En este sentido, ha recordado que "el poder judicial depende de la Administración y hay que pedir el mayor impulso posible y que sean conscientes de que muchas veces las infraestructuras también forman parte de un buen ejercicio de la jurisdicción".

Lorenzo del Río también se ha referido a la situación del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Moguer, que investiga las causas del incendio de Las Peñuelas, y ha señalado que "en algún momento se pensó reforzarlo y si nos lo pide puede ser buen momento o yo, personalmente, llamar por teléfono de oficio y valorar esta situación".