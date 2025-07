Turismo do Algarve recuerda que la autopista A22 que conecta Huelva con la región lusa es gratuita

Cartel informativo en la autopista A22 en el Algarve (Portugal). - TURISMO DO ALGARVE

Turismo do Algarve, entidad que gestiona las acciones turística la región lusa, recuerda que la autopista A22 que conecta Huelva con la región es gratuita, ya que "está exenta de peaje desde principios de 2025", por ello, advierten de que los paneles informativos que hay en el lado portugués del puente del Guadiana que une Ayamonte con Castro Marim aconsejan el registro en el sistema Easytoll, pero "únicamente para el uso de otras autopistas portuguesas en las que sigue activo el peaje".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, la A22 (también conocida como Vía do Infante) recorre tierras algarvías de este a oeste; una autopista que desde principios de 2025 está exenta de peaje pero que, sin embargo, "está llevando a muchos viajeros a querer realizar el pago, al seguir instalados los paneles informativos que aconsejan adherirse al sistema Easytoll para pagar el antes (pero ya no) correspondiente peaje al paso por las localidades de Castro Marim, Vila Real de Santo António y Lagos".

Por ello, "consciente de que esta situación puede llevar a muchos viajeros a registrarse en el sistema Easytoll (que gestiona el pago de carreteras en el país vecino) cuando puede que no sea necesario", Turismo do Algarve recuerda a los turistas que tienen previsto viajar a esta región al sur de Portugal entrando por Ayamonte, que "no es necesario realizar ese registro para circular por la A22 que ahora es una autopista gratuita".

Así, desde Turismo do Algarve advierten que la "confusión" nace en la presencia de paneles informativos en el lado portugués del Puente del Guadiana que aconsejan el registro en el sistema Easytoll que, "si bien no es necesario para circular por la A22, sigue estando activo para otras autopistas del país luso --tal es el caso de la A2 que une el Algarve con Lisboa--, en las que sí es obligatorio el registro para vehículos de matrícula no portuguesa".

Por lo tanto, desde Turismo do Algarve se hace hincapié en que para recorrer la A22 "no es necesario registrarse en las cabinas de peaje físico que hay en el lado portugués del puente que une Ayamonte con Castro Marim". En caso de que querer hacer uso de otras autopistas, los conductores pueden registrarse con antelación, de forma sencilla y cómoda, a través de www.portugaltolls.com, con una validez de 30 días para poder circular por el resto de autopistas del país.

La región del Algarve registró el pasado año 845.000 pernoctaciones de turistas procedentes de España, aunque, como aeguran desde la entidad "no es posible llevar un registro del volumen real de turismo que llega desde España a esta región al sur de Portugal, pues son cientos de miles de personas que cruzan la frontera a diario para disfrutar de la gastronomía algarvía, las playas y el comercio local".