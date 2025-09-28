Turóbriga y el Dolmen de Soto (Huelva) superan las 5.200 visitas hasta julio

HUELVA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los espacios culturales de la ciudad romana de Arucci Turóbriga, en Aroche, y el Dolmen de Soto, en Trigueros (Huelva), han registrado hasta el mes de julio de 2025 un total de 5.233 visitas entre ambos enclaves. Esto supone una reducción de visitas total con respecto a 2024, cuando obtuvo 9.449 en las mismas fechas, lo que suponía un 16,5% más que en las misma fecha de 2023, cuando el dato fue de 8.162.

Así lo reflejan los datos publicados por la Junta de Andalucía, consultados por Europa Press, que indican que esta significativa reducción de visitas se debe a que el enclave arqueológico del Dolmen de Soto de Trigueros ha estado Cerrado al público desde el 24 de septiembre de 2024 por intervenciones de conservación. Y solo se contabilizad un dato por su apertura puntual en julio para la realización de una actividad.

De este modo, en concreto, Turóbiga ha contabilizado 5.026 visitas, lo que supone un incremento exponencial de visita, ya que hasta julio de 2024 se produjeron 2.692. De otro lado, 208 corresponden al Dolmen de Soto que, sin embargo, hasta julio de 2024 --cuando se cerró al público por las intervenciones-- había recibido 6.757 visitas.

Los meses de más visitas a Turóbriga han sido mayo, con 1.101 visitas, seguido de abril, con 938, y de marzo, con 925. Al respecto, los datos remarcan que hasta julio de 2025 ha tenido un incremento de visitantes, en general, con respecto a los meses con mayor dato de 2024, que fueron marzo, con 587 visitas, y julio, con 410. Por contra, enero fue el mes en el que menos personas acudieron a la ciudad romana de Aroche, que registró 473 visitas.

Con respecto a los datos del Dolmen de Soto hasta julio de 2024, el monumento superó las mil visitas en tres de los primeros siete meses del año, de forma que los meses con mayor número fueron los de mayo, con 1.179, mazo, con 1.144, y abril, con 1.011.

INTERVENCIÓN EN EL DOLMEN DE SOTO

La Delegación Territorial de Cultura y Deporte en Huelva está llevando a cabo actuaciones conservativas y de restauración en el monumento megalítico del Dolmen de Soto en Trigueros para solucionar problemas de conservación preventiva y recuperar la imagen del interior de la estructura megalítica conseguida tras su restauración en el año 2013.

Durante el segundo semestre de 2024, la Delegación Territorial encargó estudios y análisis no destructivos consistentes en una termografía infrarroja para la detección de áreas de infiltración y acúmulos de humedad, ensayos de caracterización de sales eflorecentes y el seguimiento a través de data-loggers de la evolución de los valores higrométricos. En base a los resultados obtenidos, se requirió la redacción de un proyecto de impermeabilización de la masa tumular del Dolmen de Soto.

Las obras correspondientes a este proyecto se iniciaron el 24 de septiembre y concluyeron el día 10 de diciembre del año pasado. Los trabajos consistieron en dotar a la masa tumular de una membrana de alta transpirabilidad (lámina USB Weld AS) que refuerza la impermeabilización del interior del dolmen.

Al desarrollo de estas actuaciones, la Consejería de Cultura y Deporte destinó 55.431 euros. Para dar continuidad a los trabajos conservativos ya ejecutados, la Delegación Territorial de Turismo, Andalucía Exterior, Cultura y Deporte realiza nuevos estudios dirigidos a una mejor conservación del monumento megalítico, así como actuaciones de restauración de los ortostatos del corredor y cámara del Dolmen de Soto.

TURÓBRIGA

El enclave de Turóbriga es visitable desde 2004. Es el único yacimiento de esta tipología abierto al público en la provincia de Huelva. Está gestionado directamente por el Ayuntamiento de Aroche, quien dirige la protección, conservación y socialización.

Además de las visitas en abierto, se organizan visitas para grupos o visitas especializadas, se reciben fam trip de empresas especializadas y se colabora en eventos como las Jornadas Europeas de Patrimonio. Por otro lado, el enclave acoge cada mes de julio el Festival de Diana, unas jornadas de cultura clásica con teatro, talleres, degustaciones de productos romanos y recreaciones históricas con gran rigurosidad.

Esto ha motivado la creación de un grupo municipal de recreación histórica, bajo el nombre de Baebia Crinita, con más de un centenar de arochenos que ensayan durante meses para recrear la vida cotidiana de esta ciudad en el siglo I-II d.C.

DOLMEN DE SOTO

El Dolmen de Soto, ubicado en la finca 'La Lobita' en término municipal de Trigueros, es una de las mayores construcciones megalíticas de Europa Occidental, y es el monumento prehistórico más importante de la provincia, uno de los de mayor tamaño de Andalucía y de los más impactantes ejemplos del neolítico en el sur de la península.

Datado entre el 3000 y 2500 a.c., el Dolmen de Soto es un monumento megalítico funerario de corredor de la Edad de Cobre. Además, forma parte de las construcciones dolménicas del occidente europeo y puede ser clasificado dentro del tipo de corredor y cámara en "V". Se halla cubierto por un túmulo y tenía un anillo perimetral de piedra que lo delimitaba.

Su estructura está conformada por una serie de dólmenes sucesivos formados por pilares como soportes verticales y losas de cubierta, todos ellos de arenisca y pizarra, y también de caliza y conglomerado de la zona, aunque de algunas de ellas la cantera más cercana se halla a unos 40 kilómetros de distancia, como en Tejada (Paterna-Escacena del Campo) y son de grandes proporciones y peso.

La propiedad del Dolmen de Soto es pública, dependiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que lo adquirió en 1987. Declarado Monumento Nacional en 1931.