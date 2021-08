UGT y CCOO convocan este miércoles una marcha en Huelva como protesta por "el bloqueo" del convenio de la hostelería

HUELVA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

UGT y CCOO Huelva han convocado este miércoles a los trabajadores del sector hostelero para una marcha que partirá a las 11,30 horas desde el hotel NH Luz y finalizará en el Hotel Senator Huelva --antes Monte Conquero-- de la capital y que será la segunda movilización convocadas por los sindicatos como medida de protesta por el bloqueo del convenio del sector de la hostelería, debido a que las negociaciones con la patronal "no han dado frutos" y consideran "inasumibles" las propuestas de los empresarios.

En este sentido, este martes ha tenido lugar la primera de las protestas, con una jornada de concentración convocada en establecimientos hoteleros de Isla Canela --Ayamonte-- y Matalascañas --Almonte--, que "ha sido secundada por el 90 por ciento de los trabajadores", según ha indicado CCOO en una nota de prensa.

Igualmente, el secretario general de UGT en Huelva, Sebastián Donaire, ha recordado que otra de las movilizaciones se llevará a cabo en Punta Umbría, al tiempo que ha añadido que considera que los empresarios "no pueden utilizar la situación del covid", ya que "el sector turístico en Huelva está bastante mejor de lo que todo el mundo preveía" y "hay mucha ocupación, sobre todo por el turismo nacional que se empieza a mover".

Por ello, ha añadido que "no se puede congelar un convenio tres años" porque, aunque "entendían" que este año no hubiera subida pero que "no se puede condenar a los trabajadores hasta el 2023 sin saber cómo va a evolucionar la crisis pandémica" teniendo en cuenta que "la inmunidad de grupo se podrán alcanzar en próximas semanas", por lo que considera que "no se puede castigar a los trabajadores de un colectivo con mucha precariedad y estacionalidad".

"No vamos a permitir abusos por parte de los empresarios y no nos han dejado otra medida que la movilización. No es que nos guste movilizarnos, pero es la única herramienta que nos han dejado para defender los derechos fundamentales de los trabajadores", ha añadido Donaire, al tiempo que ha advertido que "si en septiembre se sigue planteando lo mismo, tendremos que tomar medidas más contundentes".

Por parte, la secretaria general de CCOO, Julia Perea, ha apuntado que la jornada de movilización de este martes ha sido "un éxito rotundo", ya que "es una señal de que los trabajadores apoyan las medidas que hemos trasladado a la patronal para el convenio de 2021-2022".

Estas son las de un incremento salarial condicionado a la recuperación del sector y aplicar la subida del 1,14 por ciento, a las camareras de piso, "que ya estaba comprometida en el convenio de 2018 y que tenía como fin corregir una discriminación directa que padecen 3.000 trabajadoras por el simple hecho de ser mujer", ha dicho.

Asimismo, ha añadido que "la crisis no puede ser la excusa para recortar derechos a 18.000 personas, puesto que venimos de un convenio que no cumplía con todas las condiciones necesarias, por lo que no podemos permitirnos un retroceso más".

De este modo, ha apuntado que "con la concentración de esta mañana, trabajadores han expresado su rechazo a las medidas de la patronal", al tiempo que ha añadido que "en primer lugar, el principal escollo para lograr el acuerdo ha sido la decisión de la patronal de la eliminación del complemento de Incapacidad Temporal, un complemento que garantiza que el trabajador no pierda nada de su salario".

Algo que, ha subrayado Perea "de eliminarlo tendría un efecto llamada, ya que en un sector tan precario, los trabajadores y trabajadoras no pueden permitirse perder 400 euros, lo que conllevaría a que fueran a trabajar enfermos".

Otro de los puntos que los sindicatos consideran "conflictivos" es el incremento salarial de las camareras de piso. Patronal y sindicatos ya pactaron en convenios anteriores una subida progresiva del sueldo de las trabajadoras, unas 3.000 en la provincia de Huelva, ya que "supone una medida de equiparación del colectivo con el de los camareros, y ahora a los empresarios no le vale la excusa de que desconocían las desigualdades de las mujeres".

"Lo saben, lo negociamos, establecimos los mecanismos y, sin embargo, ahora miran para otro lado y no quieren aplicar un acuerdo ya pactado", ha recordado la secretaria general de CCOO Huelva", ha expresado Perea.

Así, las centrales sindicales han señalado que según lo pactado, este 2021 correspondía el 1,14 por ciento, sin embargo, los sindicatos plantearon que para este año se congelara dicha subida, pero que para 2022 se aplicara la subida en proporción a los datos de ocupación de esta temporada. "No obstante, la patronal presentó su propuesta de eliminación de la medida y no contempla la subida ya acordada".

"Una vez más hemos realizado un llamamiento a la patronal para que se siente a negociar desde la responsabilidad para que juntos lleguemos a un acuerdo que satisfaga a ambas partes", ha concluido la responsable de CCOO en Huelva.