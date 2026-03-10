UGT, CCOO y Sindicato Unitario convocan manifestación el 26 de marzo contra la "alta siniestralidad laboral" de Huelva

UGT, CCOO y Sindicato Unitario convocan manifestación el 26 de marzo por la siniestralidad laboral en la provincia de Huelva. - UGT

HUELVA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los secretarios generales de los sindicatos UGT, CCOO, y Sindicato Unitario, Francisco Gutiérrez, Julia Perea y Miguel Cano, respectivamente, han presentado este martes la movilización contra el "alto índice" de siniestralidad laboral en la provincia que se desarrollará en la capital onubense, el 26 de marzo, a las 19,00 horas, que partirá de la rotonda de los bomberos y finalizará en la sede de la FOE.

Según han indicado los sindicatos en una nota de prensa, el secretario general de UGT en Huelva, Francisco Gutiérrez, ha manifestado que se ha convocado esta manifestación porque "la situación de la siniestralidad laboral en Huelva es insostenible". "No hablamos de cifras, hablamos de personas. En 2025 se registraron 7.155 accidentes de trabajo en la provincia: 3.515 en el sector servicios, 1.909 en el agrícola, 951 en la construcción y 780 en la industria. Todos los sectores han empeorado, sin excepción", ha abundado.

Asimismo, Gutiérrez ha incidido en que "lo más grave" es que "el 40% de los accidentes ocurridos en 2025 se produjeron sin que existiera una evaluación correcta de riesgos, algo inadmisible en pleno siglo XXI". Además, ha señalado que Huelva presenta "una de las tasas de incidencia más altas de Andalucía, con 2.936 accidentes por cada 100.000 trabajadores, muy por encima de la media española, situada en 2.545".

"A esto se suma una preocupante brecha de género: las mujeres sufren el 60% de los accidentes 'in itinere' y el 60% de las enfermedades profesionales registradas", ha añadido.

De este modo, el secretario general de UGT ha remarcado que en 2025 murieron siete trabajadores y en este 2026 "ya son 3 fallecidos: uno en Naturgy, otro en Mina Magdalena y otro en un atrapamiento bajo maquinaria agrícola que ni siquiera formará parte de la estadística oficial". "Son más los que mueren que los que figuran en los registros, y eso es intolerable", ha aseverado.

"Todo esto ocurre en una provincia que crece, ya que crece el empleo, las obras, las horas trabajadas, la minería, la industria, que ya roza el 20% del PIB, y crece una agricultura pujante. Pero ese crecimiento económico no se corresponde con la seguridad que tienen los trabajadores en sus puestos. No puede haber progreso si no garantizamos que cada persona vuelva a casa sana al terminar su jornada", ha subrayado.

Por ello, el ugetista ha señalado que lo que piden es "básico y de sentido común", es decir, "más recursos para la prevención, tanto en las empresas como en las administraciones". "Reclamamos evaluaciones de riesgos reales y bien hechas, porque no es aceptable que el 40% de los accidentes ocurran sin una evaluación correcta. También exigimos más Inspectores de Trabajo y más técnicos de la Junta en la calle, donde se detectan los incumplimientos y donde se puede evitar que un trabajador termine herido o muerto", ha manifestado.

"Por último, desde UGT Huelva pedimos algo tan simple como que se cumpla el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que garantiza el derecho a una protección eficaz. Ese derecho hoy no se está respetando, y por eso salimos a la calle, para defender la vida y la seguridad de quienes trabajan", ha concluido.

'NO SON ACCIDENTES, SON HOMICIDIOS'

Por su parte, la secretaria general de CCOO Huelva, Julia Perea, ha alertado de "la grave situación" de la siniestralidad laboral, recordando que "en 2025 un total de 735 trabajadores y trabajadoras perdieron la vida en España cuando acudían a ganarse la vida".

En este contexto, ha señalado que Huelva es la provincia con "mayor índice de siniestralidad laboral de Andalucía y también una de las más altas del país", por lo que ha reclamado "una respuesta contundente ante esta lacra que sigue costando vidas".

Bajo el lema 'No son accidentes, son homicidios", la dirigente sindical ha subrayado que "muchos" de estos siniestros se producen "por la falta de medidas de prevención en las empresas". Según ha explicado Perea, "en numerosos casos los accidentes laborales no solo provocan fallecimientos, sino también lesiones graves, discapacidades o incapacidades permanentes que condicionan la vida de los trabajadores y trabajadoras".

"CCOO exige responsabilidades tanto a las empresas como a las administraciones públicas. Desde el sindicato reclamamos a los empresarios que cumplan la legislación en materia de prevención de riesgos laborales e inviertan en seguridad y salud laboral, y pide a la Junta de Andalucía que refuerce la vigilancia y las políticas de prevención. También solicitamos al Gobierno central aumentar el número de inspectores de trabajo para reforzar el control y prevenir accidentes antes de que ocurran", ha finalizado Perea.

Asimismo, el secretario de representación del Sindicato Unitario, Miguel Cano, ha declarado que la manifestación del día 26 de marzo es un acto de protesta colectivo contra la siniestralidad laboral, "en memoria de los compañeros caídos". "Pero también es un llamamiento para la organización, la solidaridad y la conciencia de clase, porque son las herramientas para que nuestro derecho a la vida deje de ser papel mojado durante nuestra jornada laboral", ha remarcado.

"Hay que recordar algo tan elemental que, sin embargo, sigue siendo vulnerado cada día: el derecho a la vida y a la integridad de la clase trabajadora. No hablamos de una abstracción jurídica ni de una consigna retórica. Hablamos de personas que salen de su casa para ganarse el pan y que, demasiadas veces, no regresan. Hablamos de accidentes, de enfermedades profesionales, de sufrimiento evitable. La prevención de riesgos laborales no es un favor de la empresa ni un lujo que dependa de la coyuntura económica. Es una obligación social y una responsabilidad que afecta a toda la sociedad", ha abundado.

De este modo, ha señalado que "las leyes pueden modificar aspectos del sistema, pero no su esencia". "Pueden regular la explotación, limitarla, ponerle barreras; pero no eliminarla mientras persistan las relaciones económicas y sociales que la generan. El verdadero progreso en materia de salud laboral llegará cuando cambien las relaciones sociales en el trabajo; las relaciones económicas, para que la vida y la salud estén por encima del beneficio; y algo igual de importante: la conciencia colectiva de la clase trabajadora", ha añadido.

Cano ha concluido exigiendo "más inspección, más medios, más participación sindical y más control democrático en los centros de trabajo", pero también ha apelado a "la responsabilidad colectiva de transformar las condiciones que hacen posible que la salud de los trabajadores siga siendo tratada como una variable de ajuste".