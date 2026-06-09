UGT critica el "deterioro de las condiciones laborales" de las plantillas de limpieza hospitalaria en Huelva

Concentración de trabajadores de la limpieza a las puertas del Hospital Infanta Elena de Huelva. - UGT

HUELVA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Huelva ha celebrado este martes concentraciones ante los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez de Huelva para advertir sobre la situación que atraviesan las trabajadoras y trabajadores de la limpieza hospitalaria y exigir una negociación colectiva que "garantice salarios dignos, estabilidad laboral y condiciones de trabajo adecuadas".

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, el secretario general de FeSMC UGT Andalucía, Eduardo Carrillo, ha criticado el "bloqueo" de la negociación del Convenio Colectivo Provincial de Limpieza, que acumula cuatro años de vigencia agotada "sin actualización salarial", una situación que ha calificado de "inaceptable" para un sector "esencial" que "garantiza diariamente la limpieza y desinfección de los centros sanitarios".

Carrillo ha recordado además que UGT ha denunciado ante la Inspección de Trabajo "diversas irregularidades" relacionadas con "la falta de cobertura de vacantes y la sobrecarga de trabajo que soportan las plantillas".

Fruto de estas actuaciones, la Inspección ha sancionado a la empresa por "no cubrir puestos vacantes" y por "no facilitar al comité de empresa la documentación necesaria para ejercer sus funciones de representación sindical".

Durante la concentración celebrada en el Hospital Infanta Elena, el sindicato también ha criticado la situación generada tras diversos procesos sindicales que considera "contrarios a la legalidad vigente" y que actualmente se encuentran judicializados, con juicio señalado para marzo de 2027.

Por otra parte, en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, UGT ha mostrado su rechazo al convenio recientemente firmado por la empresa y las organizaciones sindicales firmantes, al entender que "consolida una pérdida continuada de poder adquisitivo para las personas trabajadoras y supone un retroceso en derechos laborales ya consolidados".

El sindicato considera "especialmente grave" que el acuerdo contemple "incrementos salariales insuficientes para compensar la evolución de los precios" y que no incorpore una cláusula de garantía salarial que proteja los salarios frente a la inflación. Asimismo, critica que se hayan introducido medidas que "dificultan el acceso al empleo eventual, limitan las posibilidades de estabilidad laboral y permiten mantener vacantes sin cubrir, incrementando la carga de trabajo del resto de la plantilla".

FeSMC UGT Huelva ha reiterado que continuará impulsando todas las acciones sindicales, administrativas y judiciales necesarias para defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores del sector y ha reclamado a las empresas y a las administraciones implicadas una negociación real que permita mejorar las condiciones laborales de un colectivo fundamental para el correcto funcionamiento de los hospitales públicos.

"La limpieza hospitalaria es un servicio esencial para la salud pública y quienes lo hacen posible merecen unas condiciones laborales dignas, salarios justos y plantillas suficientes para desarrollar su trabajo con garantías", ha concluido Eduardo Carrillo.