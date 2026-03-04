UGT Huelva celebra la jornada 'Voces valientes' con testimonios de mujeres de sectores feminizados

Jornada 'Voces vaientes' en UGT Huelva. - UGT HUELVA

HUELVA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

UGT Huelva ha celebrado este miércoles la jornada 'Voces valientes', un encuentro dedicado a visibilizar la "realidad laboral" de las mujeres en los sectores "más feminizados" y a "reforzar el compromiso del sindicato con la igualdad efectiva". Esta jornada ha destacado por los testimonios de cuatro mujeres pertenecientes a sectores "altamente feminizados" como son dependencia, limpieza, agricultura y el ámbito sindical.

Asimismo, se ha realizado la lectura de un manifiesto bajo el lema 'Sindicalistas Feministas frente al negacionismo y el odio', un documento que recoge "las principales demandas del sindicato en materia de igualdad, dignidad laboral y reconocimiento del trabajo desempeñado por miles de mujeres en la provincia", ha indicado el sindicato en una nota.

Los relatos han puesto voz a las "dificultades cotidianas, la precariedad, la falta de reconocimiento y, al mismo tiempo, a la fortaleza y la capacidad de organización que caracteriza a las trabajadoras de estos sectores".

Las intervenciones han permitido "visibilizar realidades que a menudo permanecen invisibles" y han "reforzado la necesidad de seguir impulsando medidas que garanticen condiciones laborales justas, estabilidad, corresponsabilidad y protección frente a cualquier forma de discriminación".

La jornada Voces Valientes se enmarca en las actividades previas al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ante el que UGT Huelva alerta del "preocupante avance de discursos de odio, negacionismo y retrocesos sociales que están poniendo en riesgo derechos fundamentales conquistados tras décadas de lucha feminista y sindical".

El sindicato denuncia que "estos discursos no solo cuestionan la existencia de la violencia machista", sino que "buscan desmantelar políticas públicas esenciales para la igualdad, debilitando la protección de miles de mujeres en la provincia".

"No vamos a permitir que se cuestionen derechos que han costado décadas de lucha, ni que se silencie la violencia que sufren miles de mujeres. La violencia machista sigue siendo una realidad devastadora en Andalucía y en Huelva, donde cada año se registran decenas de denuncias y situaciones de riesgo que requieren recursos, formación especializada y una respuesta institucional firme y coordinada", ha subrayado Salas.