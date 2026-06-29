UGT Huelva reivindica la diversidad en las jornadas 'Hablando desde la Libertad'

Jornadas 'Hablando desde la Libertad' de UGT en Huelva. - UGT HUELVA

HUELVA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Huelva ha celebrado este lunes en su sede provincial las jornadas 'Hablando desde la Libertad', un encuentro enmarcado en la conmemoración del día Internacional de Lgtbiq+ y concebido como un espacio de "reflexión, visibilización y reivindicación" de los derechos del colectivo.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, la jornada ha sido inaugurada por el secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez, junto a la secretaria de Políticas Sociales, Mujer y Juventud, Tania Salas, quienes han destacado "la importancia de mantener una defensa activa frente a cualquier intento de retroceso en derechos y libertades".

Durante su intervención, Tania Salas ha subrayado que los derechos del colectivo Lgtbiq+, y "especialmente" de las personas trans, "no son concesiones, sino conquistas fruto de años de lucha, resistencia y valentía", toda vez que ha recordado que "la dignidad de las personas no se debate, se defiende".

Salas ha destacado que la organización mantiene como "prioridades" la protección efectiva de las personas trabajadoras Lgtbiq+ y la incorporación de cláusulas específicas en todos los convenios colectivos, ya que la implantación de los Planes Lgtbi en las empresas supone "un avance imprescindible para garantizar que la igualdad no dependa de la voluntad de cada empresa, sino que sea un derecho exigible y protegido".

Por otra parte, ha incidido también en la "importancia" de la formación obligatoria en diversidad para plantillas y mandos, la implantación de protocolos contra el acoso y la violencia Lgtbifóbica, el reconocimiento pleno de las realidades trans en el ámbito laboral y el refuerzo de la Inspección de Trabajo para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Por su parte el secretario general de UGT Huelva, Francisco Gutiérrez Bernal ha subrayado que estas jornadas "no solo son un motivo de orgullo, sino también un ejercicio de responsabilidad colectiva". Ha recordado que hablar de derechos Lgtbiq+ implica celebrar "los avances, pero también reconocer con honestidad, todo aquello que aún queda por cambiar y las realidades que siguen doliendo".

Gutiérrez ha puesto en valor "el firme compromiso de UGT con la igualdad y los derechos del colectivo, que han convertido al sindicato en un referente sindical, político y social en este ámbito". Asimismo, el secretario general ha señalado que durante la tramitación parlamentaria de la Ley 4/2023, de 28 de febrero, desde UGT se defendió "la necesidad de incorporar una referencia explícita a la protección de las personas Lgtbiq+ en el ámbito laboral". "Gracias a esta iniciativa, la norma reconoce por primera vez la obligación de que las empresa" adopten medidas específicas para garantizar los derechos y la seguridad de las personas trabajadoras LGTBI".

El acto ha continuado con la lectura de un manifiesto reivindicativo y la inauguración de la exposición fotográfica 'Orgullos perdidos', presentada por Carlos García Bello, profesor del Departamento de Geografía e Historia del IES Fuente Juncal de Aljaraque, una muestra que invita a "la reflexión sobre la memoria, la identidad y la lucha por la libertad".

Uno de los momentos centrales de la jornada ha sido la mesa redonda 'Realidades Trans', con la participación de Josefa Suárez y Lucas Alcázar, quienes han compartido experiencias personales y han puesto sobre la mesa los desafíos que aún enfrenta el colectivo en ámbitos como el laboral, educativo y social.

Desde UGT Huelva se ha insistido en que el sindicalismo "debe seguir siendo una herramienta de transformación social, comprometida no solo con los derechos laborales, sino también con la igualdad, la diversidad y la erradicación de cualquier forma de discriminación".

Con estas jornadas, UGT Huelva reafirma su compromiso con la construcción de una sociedad "más justa, libre e inclusiva", recordando que "la lucha por la igualdad real sigue siendo una tarea colectiva y permanente".