UGT lamenta que la falta de infraestructuras eviten que Huelva sea la sede de la Agencia Espacial

HUELVA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire, ha lamentado este lunes que la falta de infraestructuras en la provincia sigan "lastrando" su futuro y considera que ha sido el motivo por el que no ha sido designada como sede de la Agencia Espacial Española.

Así lo ha manifestado Donaires en declaraciones a los periodistas durante una rueda de prensa para analizar la situación sociolaboral y económica de la provincia, en la que ha apuntado que Huelva es "la única provincia española costera junto con Lugo que no tiene aeropuerto", que no tiene tren de Alta Velocidad y con "falta de inversiones" en infraestructuras de carretera lo que, a su juicio, ha hecho que "esté condenada" y que no venga a Huelva "una infraestructura tan importante", siendo "un referente en el sector aeroespacial".

Por ello, desde UGT Huelva quieren trasladar al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que este lunes visita la provincia, que "desde su posición en Madrid le haga ver al Gobierno que se necesitan esas inversiones".

"Huelva tiene un déficit de inversiones en las últimas décadas de más de mil millones de euros, siendo una provincia con muchas potencialidades, con el segundo polo industrial más importante de España después del de Tarragona, que tiene proyectos importantísimos de hidrógeno verde, y creemos que Huelva puede ser el futuro en la producción de hidrógeno verde en el país", ha apuntado.

Por ello, considera que hay que invertir "más" en la provincia ya que Huelva tiene en materia aerospacial "mucha implementación desde hace muchos años", toda vez que ha lamentado que haya infraestructuras que "parece que se hacen a medida de ciertos territorios".

"Lo que no puede ser es que se tarde hora y media en el tren de Huelva a Sevilla, cuando lo lógico sería que tardara 45 minutos o que no se haga el desdoble de la A-435 y estemos colapsando una carretera con el tránsito de transporte que tiene de las minas, ni que no se adecúe la línea Huelva-Zafa siendo Huelva el puerto natural de Extremadura. Son inversiones realmente necesarias para esta provincia y mientras no se hagan Huelva será la cenicienta de Andalucía y de España, olvidada por todos los gobiernos", ha lamentado.

En este punto, ha enfatizado que "si queremos que Huelva crezca a nivel de sectores muy importantes para ella, o tenemos infraestructuras o estaremos siempre condenados a que nadie se acuerde de la provincia", y a que "cuando salgan proyectos como el de la Agencia Espacial no se lo den a Huelva porque no tiene las infraestructuras necesarias" que se solicitan.

Donaire ha lamentado que ese déficit de inversión "de más de mil millones" hace que sea una provincia con problemas de despoblación porque "no se puede vertebrar con los problemas de infraestructuras que tiene" y eso hace que "no pueda competir" con otras provincias.

Por ello, ha pedido que los políticos de Huelva que están en el Congreso y en el Senado "peleen" por la provincia y por "las inversiones tan necesarias para el desarrollo del conjunto de su actividad".

"Tenemos que recibir lo mismo que recibe cualquier español de cualquier otra provincia, porque pagamos los mismos impuestos y estamos recibiendo menos que cualquier otro ciudadano de otro territorio", ha concluido.