UGT lamenta que "se responsabilice" a la Policía Local de Huelva del aplazamiento de la 21k y critica las "carencias"

HUELVA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del sindicato UGT en la plantilla de la Policía Local de Huelva --el sindicato mayoritario--, Juan Carlos Rodríguez, ha lamentado este miércoles que el Ayuntamiento de la capital "responsabilice al colectivo policial" del aplazamiento de la carrera '21K Ciudad de Huelva' y ha señalado que este extremo "no es cierto", así como ha criticado las "carencias materiales" de los agentes que "incluso tienen que llegar a compartir chalecos antibala".

Así lo ha indicado Rodríguez en un audio remitido a los medios, en el que ha subrayado que el pasado 12 de febrero "el equipo de Gobierno sabía de la decisión asamblearia de no realizar ningún servicio extraordinario voluntario, dado que hasta entonces se venía realizando sin problema alguno, como ocurrió con la Cabalgata de Reyes", pero que "los acuerdos que se venían estableciendo y aplicando se empezaban a retorcer y a hacer de forma interesada, alejándose de los motivos para los que se hicieron".

"Esto lo que nos llevaba era a tratar de tener una policía de eventos descuidando a la plantilla en sí, en el día a día", ha dicho el portavoz sindical de la Policía Local antes de añadir que hay una "carencia de medios" y ha puesto como ejemplo que los agentes "están compartiendo el chaleco antibalas entre los compañeros" y que la Policía Local tiene "una flota de vehículos obsoleta y averiada que no dan casi ni para el día a día".

Asimismo, ha afirmado que tienen "una escala de mandos inexistente" o que, "al menos, desconocen dónde se encuentran o qué funciones realizan tanto el superintendente jefe como el teóricamente segundo, el intendente principal", por lo que "la plantilla está sacando el trabajo como buenamente puede, sin directrices y atendiendo al día a día con muchísimas carencias".

Además, ha subrayado como otra cuestión "que se ha unido a las deficiencias" es que confiaron en la "promesa electoral del equipo de Gobierno de elevar al pleno y llevar a efecto la puesta en marcha de la negociada relación de puestos de trabajo y valoración posterior con el Ayuntamiento de Huelva", pero que "se ha tenido que comprobar en los presupuestos de 2024, como a pesar de contar con un aumento del capítulo de personal de más de siete millones de euros, no se iba a aplicar".

"Fue una promesa que era como la golosina que teníamos de que iba a mejorar la situación, pero no obstante no ha sido posible. Como bien han dicho también los medios de comunicación, la concejal de Recursos Humanos, Elena Pacheco, hay buena disposición por ambas partes para tratar de solucionar una situación que no es agradable para nadie y que no debería haberse producido, por lo que estamos en contacto para solucionarlo a la mayor brevedad", ha concluido Rodríguez.

De otro lado, en un comunicado remitido también por UGT, el portavoz ha señalado que el motivo "principal" que ha concluido en la cancelación de la 21K "no es otro que la falta de organización por parte del propio Ayuntamiento de la capital, y la carencia de funcionarios en la plantilla policial, que adolece de aproximadamente unos cien agentes, así como de una escala jerárquica de mandos desaparecida", por lo que apunta que "la excusa fácil y manipulada es achacar a la negativa a realizar servicios voluntarios y extraordinarios, a los funcionarios de la plantilla".

Además, indica que la carencia de efectivos "no es nada nuevo" por lo que "se han negociado varios acuerdos para tratar de solventar" la situación, toda vez que apunta que "el actual sistema de servicios extraordinarios se encuentra pervertido desde la llegada del actual equipo de Gobierno, dado que ha dejado de utilizarse para cubrir necesidades de la ciudad, como servicios mínimos durante cualquier turno de trabajo o descubiertos en secciones donde falta personal, destinándose únicamente a actos deportivos y eventos culturales o religiosos".

"Provocando que en no pocas ocasiones los servicios o demandas de la ciudadanía no puedan ser atendidos y cunda el mensaje de que los agentes no cogen el teléfono o no acuden, cuando la realidad es que por voluntad de los superiores, se dejan sin realizar dichos servicios o de atender llamadas en favor del acto o evento puntual que haya organizado o autorizado la concejalía correspondiente", ha manifestado.

ACUERDOS VOLUNTARIOS

En este punto, el representante sindical de la Policía Local de Huelva ha remarcado que "todos los acuerdos son voluntarios" y que "los han manipulado, tratando de hacerlos como obligados y a la carta, dado que únicamente se emplean en eventos de la ciudad para lucimiento de la corporación, y no para dar cobertura en la seguridad diaria de los propios agentes, así como negándoles derechos a los empleados, que fueron también objetivos de la negociación de ambas partes".

"La lamentable forma de encauzar la situación ha llevado a anular diferentes eventos, no solo la 21K, también los actos del Patrón de la Policía Local del pasado 14 de febrero, habiendo tenido multitud de reuniones y propuestas por la parte sindical, emanadas de la propia asamblea, para tratar de buscar soluciones a corto y medio plazo que posibilitaran el desarrollo de cualquier evento y que no han sido atendidos. O habiendo recibido como respuestas medidas ridículas, otras solicitando fe en el cumplimiento de la palabra que la Corporación ha incumplido desde hace más de ocho meses y otras a muy largo plazo", ha criticado Rodríguez.

Finalmente, concluye lamentando que "poner en entredicho la profesionalidad de todos los miembros de la plantilla por no realizar trabajos voluntarios dice bastante de las pretensiones del equipo de Gobierno actual".