UGT-A pide a la Junta un plan de choque de formación ocupacional ante las expectativas de inversiones en Andalucía

SEVILLA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato UGT en Andalucía ha reclamado al Gobierno andaluz un plan de choque de formación ocupacional ante las expectativas de inversiones para la comunidad. Así lo han señalado el secretario general de UGT FICA Andalucía, José Manuel Rodríguez Saucedo, junto al secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, en una rueda de prensa recogida en un comunicado.

Según ha explicado Rodríguez, en 2023, por los fondos Next Generation, "se han anunciado distintas inversiones Andalucía", por lo que "hay que ir fomando a los trabajadores a través de la formación reglada, la formación dual".

Para esto, UGT-A ha pedido a la Junta de Andalucía un plan de choque de formación ocupacional. "Esta formación siempre dio muy buenos resultados, hizo posible la inserción laboral de muchos desempleados en Andalucía y, hoy en día, destaca por su ausencia", ha indicado.

"No podemos permitirnos el lujo de que las inversiones vengan a la zona y tengamos que traer trabajadores de fuera, ya no solo de fuera de nuestra comunidad autónoma sino de fuera de España, como están llegando soldadores, caldereros o tuberos de Portugal porque aquí no hay esa especialidad", ha señalado.

"No hay personal formado para llevar a cabo esos trabajos. Nuestra preocupación es que van a venir muchas inversiones al mismo tiempo y no vamos a tener capacidad de darle salida profesional a tantos y tantos desempleados como hay en nuestra comunidad autónoma", ha insistido.

"UN AÑO COMPLICADO"

Según Rodríguez, ha sido un año "complicado" teniendo en cuenta que "la industria no está pasando por su mejor momento" debido fundamentalmente a la invasión de Rusia en Ucrania. "Hemos tenido que negociar un sinfín de expedientes de regulación de empleo, la mayoría de carácter temporal". Ante esto, ha apostado por hacer "competitiva" la industria, que es "el motor principal de un país".

De igual manera, el secretario general de UGT FICA Andalucía ha hecho un balance de la negociación a lo largo de 2020 y ha apuntado que se han negociado incrementos salariales que rondan el 3,5%.

En cuanto a los accidentes mortales en el trabajo, ha detallado que se han producido 57 en Andalucía en los sectores de esta federación y ha advertdio de que, una vez terminen las fiestas navideñas, el sindicato se plantea llevar a cabo una movilización que "no quede solo en el minuto de silencio que guardamos cuando fallece un trabajador".

En este sentido, ha insistido en una de las reivindicaciones de UGT-A, la figura de los delegados de prevención territoriales, que "hacían una labor inspectora y preventiva en los centros de trabajo y que dio un resultado magnífico".

SITUACIÓN DE ABENGOA

Por su parte, el secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, ha abordado la situación de Abengoa, sobre la que han presentado varias ofertas vinculantes y sobre las que el sindicato ya emitido informes al juez de lo mercantil.

"Nuestra valoración es positiva porque nuestra exigencia se basa en el mantenimiento del 100% empleo, de todas las compañías, junto al mantenimiento de la sede social en Sevilla. Y el compromiso de los tres inversores es de mantener esa reivindicaciones", ha explicado.

"Yo creo que el esfuerzo y el trabajo de todos va a dar su fruto y esperemos que en el mes de enero ya haya una decisión definitiva por parte del mercantil que le dé definitivamente viabilidad y futuro a Abengoa", ha indicado

"UGT NO FIRMARÁ EL CONVENIO DE CAMPO EN HUELVA"

Sobre el convenio del campo de Sevilla, Manuel Ponce ha explicado que CCOO y Asaja firmaron un acuerdo el 14 de noviembre sin la firma de UGT porque "es a la baja, sin mejora económica ni social ni laboral".

"Se ha recortado en jubilación, se ha recortado en la invalidez, se ha recordado en la incapacidad temporal, es decir, ha sido un cúmulo de recortes exclusivamente en este acuerdo. No entendemos de ninguna manera cómo se llega a firmar un convenio de este calibre, no entendemos como el trato a los trabajadores del campo es totalmente diferente al que se le da en otros sectores", ha criticado.

Asimismo, Ponce ha anunciado que "estamos estudiando emprender acciones legales para intentar, por todos los medios, revertir la situación, que se le vuelva a reconocer los derechos que tenían anteriormente y uno de los puntos más importantes es el salario mínimo interprofesional (SMI)" sabiendo que " el 90% de las empresas del sector no han pagado el SMI ni del 2021 ni del 2022 a los trabajadores del sector agrícola".

Por su parte, el secretario general de UGT FICA Andalucía ha querido puntualizar que "lo que ha sucedido en Sevilla se va a producir prácticamente y con idénticas características en la provincia de Huelva" y ha informado de que este miércoles hubo una reunión en la que UGT manifestó que no firmará el preacuerdo con Asaja.

"El sector del campo en Andalucía hay que dignificarlo. No vamos a firmar ningún convenio colectivo que no respete las condiciones de los trabajadores. A nosotros no nos van a tener como aliados para firmar convenios que recorten derechos", ha concluido.