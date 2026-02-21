La UHU colabora con el "gran éxito" del II Torneo de Pádel Loop Homes El Carmen

La entrega de trofeos a campeones, subcampeones y tercer puesto. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha colaborado en la organización del II Torneo de Pádel Loop Homes El Carmen, celebrado "con gran éxito" y consolidándose como "uno de los eventos deportivos más destacados del calendario anual de la residencia universitaria".

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, la competición, organizada en colaboración con la UHU a través del Vicerrectorado de Proyección Universitaria --Servicio de Actividades Físicas y Deportivas--, ha puesto de manifiesto la importancia del deporte como herramienta de integración, convivencia y desarrollo personal en el entorno universitario.

En contexto, tras varias jornadas de "intensa competición", el cuadro final quedó configurado con Alez Marchuck y Álvaro Mantis como campeones; Alberto Cejudo y Pablo Casablanca como subcampeones; y terceros clasificados Iván Basañez y María Peña.

Asimismo, la entrega de trofeos puso el broche final a un torneo marcado por el "alto nivel deportivo, el compañerismo y el excelente ambiente entre los participantes".

Desde la Dirección de Loop Homes El Carmen se quiere expresar un especial agradecimiento a la UHU y, en particular, al Servicio de Actividades Físicas y Deportivas, por su colaboración y apoyo en la promoción del deporte universitario, así como por facilitar el desarrollo de iniciativas "que enriquecen la experiencia académica de los estudiantes".

De esta forma, con esta segunda edición, el torneo reafirma el compromiso de Loop Homes El Carmen con la vida activa, la participación y la creación de espacios que fomenten valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo.