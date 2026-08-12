La UHU convierte Huelva en "un laboratorio internacional" para afrontar los retos del cambio climático

Programa internacional Managing Natural Resources Facing Climate Change, un Blended Intensive Programme (BIP) en la UHU. - UHU

HUELVA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha culminado "con éxito" la primera edición del programa internacional Managing Natural Resources Facing Climate Change, un Blended Intensive Programme (BIP) financiado por Erasmus+ que ha reunido durante esta semana a estudiantes y profesorado de España, Francia, Países Bajos y Suecia con el objetivo común de diseñar soluciones innovadoras para la gestión sostenible de los recursos naturales frente al cambio climático.

Coordinado por el investigador Ramón y Cajal del Departamento de Ciencias Agroforestales, Miguel Montoro Girona, el programa ha combinado una fase virtual, integrada por conferencias impartidas por especialistas de la UHU, la Universidad de Wageningen (Países Bajos), la Swedish University of Agricultural Sciences (Suecia) y el Institut Agro (Francia), con una semana intensiva de trabajo de campo en algunos de los espacios naturales y paisajes más representativos de la provincia de Huelva, ha indicado la Onubense en una nota.

Durante el curso, de tres créditos ECTS, el alumnado ha visitado la Dehesa de San Francisco de la fundación monte mediterráneo, la cuenca minera de Riotinto, el Parque Nacional de Doñana y las Marismas del Odiel, escenarios que representan algunos de los principales desafíos ambientales actuales y que han servido como casos de estudio para desarrollar propuestas de actuación basadas en la evidencia científica.

"El cambio climático es el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad. Saber gestionar de manera sostenible los recursos naturales es esencial para que nuestras sociedades continúen desarrollándose en equilibrio con el medio ambiente", destaca Miguel Montoro, quien subraya que Huelva constituye "el laboratorio perfecto" para abordar este tipo de retos gracias a la diversidad y singularidad de sus ecosistemas.

La metodología del programa se ha basado en el aprendizaje por retos (Challenge-Based Learning), un modelo docente en el que los estudiantes analizan problemas reales, trabajan de forma colaborativa e interdisciplinar y presentan soluciones aplicables a los desafíos detectados en cada territorio visitado.

El director de Movilidad Internacional de la Universidad de Huelva, Javier Vázquez, ha señalado que este tipo de programas intensivos "representan una excelente oportunidad para combinar internacionalización, innovación docente y aprendizaje práctico".

Asimismo, ha destacado que esta iniciativa permite a los estudiantes conocer de primera mano la realidad social, económica y ambiental de la provincia mientras trabajan junto a compañeros de diferentes países y disciplinas, enriqueciendo el intercambio de conocimientos y perspectivas. La dimensión internacional ha sido uno de los grandes valores añadidos de esta primera edición.

La profesora María Dolores Pérez García, docente en una escuela de ingeniería de paisaje y horticultura en Angers (Francia), ha resaltado la oportunidad de descubrir el sur de España, poniendo en valor la riqueza de los ecosistemas onubenses y el intercambio de experiencias entre participantes de distintas disciplinas, generaciones y nacionalidades. Por su parte, los estudiantes han valorado especialmente el carácter práctico y multidisciplinar del programa.

Pablo Morales (estudiante de la Universidad de Wageningen, Países bajos) ha destacado la posibilidad de conocer en profundidad los espacios emblemáticos como Doñana, Riotinto o las Marismas del Odiel y sus desafíos desde una perspectiva científica e internacional, mientras que la estudiante Natanja Schuttenheim ha subrayado que la experiencia ha reforzado su convicción de que la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos son fundamentales para afrontar los desafíos ambientales del futuro.

El elevado interés despertado por esta primera edición, con más de medio centenar de solicitudes solo en los Países Bajos y una alta demanda también en Francia, abre la puerta a la continuidad de un programa que nace con vocación de consolidarse como "un referente europeo en formación especializada sobre gestión sostenible de los recursos naturales y adaptación al cambio climático".