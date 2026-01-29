La UHU (Huelva) celebra el "talento investigador" de su estudiantado con los premios de la Cátedra Juan Ramón Jiménez

Entrega de los Premios 'La frente pensativá y 'Zenobia Camprubí de la Cátedra Juan Ramón Jiménez de la UHU. - UHU

HUELVA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha celebrado el acto de entrega de los Premios 'La frente pensativá y 'Zenobia Camprubí', impulsados por la Cátedra Juan Ramón Jiménez, con el objetivo de "valorar y estimular" la labor investigadora del estudiantado universitario. En total, se han concedido ocho premios, cuatro en la modalidad de Trabajos Fin de Grado (TFG) y cuatro en Trabajos Fin de Máster (TFM), a investigaciones desarrolladas en la propia Universidad de Huelva.

La convocatoria, promovida por el Vicerrectorado de Transferencia y Desarrollo Territorial de la UHU junto a la Cátedra Juan Ramón Jiménez, reconoce trabajos que abordan diversas líneas de investigación vinculadas a la cultura, el patrimonio, la igualdad y el pensamiento crítico, poniendo en valor la excelencia académica y el compromiso social del alumnado, ha indicado la Onubense en una nota.

El rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, destacó durante el acto que estos premios "vuelven a conectar a la universidad con la sociedad a través de la Cátedra Juan Ramón Jiménez" y subrayó que con ellos "se reconoce el talento y el mérito de nuestros estudiantes en un ámbito muy específico y necesario".

En este sentido, puso especial énfasis en la figura de Zenobia Camprubí, que da nombre a uno de los premios. "Una personalidad con brillo propio que durante mucho tiempo pudo quedar eclipsada, también por razón de género, y que hoy simboliza la necesidad de visibilizar las desigualdades para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria".

Por su parte, la diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, señaló que estos galardones reconocen "el talento, el esfuerzo y la excelencia académica, pilares fundamentales para construir una sociedad con más progreso". Asimismo, agradeció el trabajo de la Universidad de Huelva, de la Cátedra y del profesorado implicado, destacando que "desde la Diputación celebramos no solo estos premios, sino el compromiso permanente con una línea de trabajo que contribuye a construir una provincia más humana, con futuro y con nuevas generaciones de investigadores e investigadoras".

La directora de la Cátedra Juan Ramón Jiménez, Rosa García, recordó que la cátedra tiene una "clara orientación investigadora" y que su finalidad es "seguir profundizando" en el estudio de la obra y la trayectoria vital de Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí. "Lejos de estar todo dicho, existen aún archivos sin investigar, editar o publicar, tanto en España como en América", explicó, subrayando también la importancia de poner en valor el patrimonio material, inmaterial y simbólico de los Jiménez-Camprubí en Huelva.

Entre los trabajos premiados, Águeda Vázquez Hidalgo obtuvo el primer premio de TFM (categoría Zenobia Camprubí) por su investigación 'Las calles de las mujeres. Odonimia y sesgo de género en el paisaje lingüístico del Condado de Huelva', un estudio que analiza la escasa presencia y visibilidad de las mujeres en el nomenclátor urbano y que ha dado lugar a una tesis doctoral en curso.

En la modalidad de TFG (categoría 'La frente pensativa'), el primer premio fue para Montserrat Cano Mora por el trabajo 'Catedral de Nuestra Señora de la Merced de Huelva. Historia, rehabilitación y puesta en valor'. Con estos premios, la Universidad de Huelva "reafirma su compromiso con la investigación, la igualdad y la transferencia de conocimiento como herramientas clave para el desarrollo social y cultural del territorio".