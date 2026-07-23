La UHU (Huelva) impulsa un nuevo curso de su Programa de Alojamiento Alternativo para unir a estudiantes y mayores

Presentación del Programa de Alojamiento Alternativo de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha presentado una nueva edición de su Programa de Alojamiento Alternativo, una iniciativa de convivencia intergeneracional que, desde hace más de una década, facilita el alojamiento gratuito de estudiantes universitarios en los hogares de personas mayores a cambio de compañía, apoyo en pequeñas tareas cotidianas y ayuda mutua.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, el programa, desarrollado en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, se consolida como un ejemplo de compromiso social, solidaridad y cooperación entre generaciones.

Durante la presentación, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha destacado que la institución tiene la responsabilidad de contribuir activamente al bienestar de la sociedad, además de su misión docente e investigadora.

En este sentido, ha subrayado que el programa representa "una forma de hacer universidad desde el conocimiento, pero también desde el compromiso con el territorio y con las personas, favoreciendo el diálogo entre generaciones y ofreciendo soluciones tanto a las necesidades de alojamiento del estudiantado como a la soledad que sufren muchas personas mayores".

Asimismo, ha agradecido la labor de la Dirección de Participación Estudiantil y del equipo del Servicio de Atención a la Comunidad Universitaria por su trabajo en la gestión y consolidación de esta iniciativa.

La vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, ha hecho extensivo ese reconocimiento a las personas mayores que abren las puertas de sus hogares con generosidad y confianza y al estudiantado participante, que, "además de compartir una vivienda, comparte su tiempo, su compañía y su compromiso, convirtiendo el programa en un ejemplo de convivencia intergeneracional y enriquecimiento mutuo".

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Carlos Soriano, ha reafirmado el respaldo de la Junta de Andalucía a esta iniciativa, destacando su "doble impacto social: facilitar un alojamiento más accesible para el estudiantado y contribuir a combatir la soledad no deseada entre las personas mayores".

Asimismo, ha felicitado a la Universidad de Huelva por mantener un programa que refuerza el compromiso institucional con la igualdad de oportunidades y la cohesión social.

El Programa de Alojamiento Alternativo se basa en una convivencia acordada entre ambas partes. Las personas mayores ofrecen una habitación individual en condiciones adecuadas para el estudio y respetan las necesidades académicas del alumnado. A cambio, los estudiantes colaboran en las tareas previamente pactadas, prestan compañía y asumen sus gastos de manutención, además de contribuir a los suministros del hogar. La selección de participantes se realiza mediante un proceso personalizado.

Las personas mayores conocen el programa a través de centros de día, centros de salud, farmacias y profesionales del ámbito social, mientras que los estudiantes formalizan su inscripción y mantienen una entrevista con el equipo técnico de la Universidad. Tras analizar los perfiles y necesidades de ambas partes, se realiza un emparejamiento, se organiza un primer encuentro y un periodo de adaptación antes de formalizar el acuerdo de convivencia.

Durante todo el curso académico, el personal técnico de la UHU realiza un seguimiento continuo para "garantizar el buen desarrollo de la experiencia y ofrecer apoyo ante cualquier incidencia".

Después de más de diez años de trayectoria, el Programa de Alojamiento Alternativo "se ha consolidado como una iniciativa que sitúa a las personas en el centro, mejora la calidad de vida de quienes participan, favorece el acceso a la educación superior y fortalece los vínculos de solidaridad entre generaciones".