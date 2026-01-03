La UHU impulsa experiencias formativas dirigidas a la inclusión digital de las personas mayores

El equipo investigador ha desarrollado dos nuevos estudios de caso en Castilla y León. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 3 Ene.

La Universidad de Huelva (UHU) ha impulsado el análisis de experiencias formativas dirigidas a personas mayores con el fin de avanzar en su inclusión digital, en el marco del proyecto de investigación D-Inclusión, iniciativa financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Tal y como ha precisado la institución académica en una nota, el proyecto, coordinado por los profesores Ramón Tirado y Ana Duarte, tiene como objetivo "identificar y validar metodologías pedagógicas innovadoras que faciliten la adquisición de competencias digitales esenciales, promoviendo la autonomía, el bienestar y la participación activa de este colectivo en la sociedad digital".

En esta nueva fase, el equipo investigador ha desarrollado dos nuevos estudios de caso en Castilla y León, en colaboración con entidades locales y nacionales, "ampliando así el alcance territorial del proyecto". La UHU ha asegurado que estas experiencias permitieron continuar la recogida de datos sobre procesos formativos adaptados a las necesidades tecnológicas de las personas mayores.

En contexto, el primer taller tuvo lugar el 4 de noviembre en el Espacio Innoveas de Cruz Roja en Valladolid, bajo el título 'WhatsApp y comunicación móvil efectiva'. La sesión, dinamizada por el docente de Euroformac David Villacorta se enmarcó dentro del programa Conexión Digital Senior, una iniciativa de ámbito nacional promovida por Red.es y financiada con fondos NextGenerationEU.

El objetivo de esta actividad fue fortalecer las competencias digitales básicas a través del uso de WhatsApp como herramienta de comunicación personal y grupal, explorando además funciones avanzadas --como llamadas de voz, videollamadas y gestión de privacidad-- que facilitan una comunicación "más segura y autónoma" entre las personas mayores.

El segundo estudio de caso se llevó a cabo el 5 de noviembre en el Espacio CyL Digital de León, con el taller 'Descarga de fotos de tu teléfono móvil', impartido por César Amigo y Julio Gómez García. Esta formación, parte de la Red de Espacios CyL Digital y promovida por la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital de la Junta de Castilla y León, permitió a los participantes aprender a transferir y gestionar sus fotografías desde el móvil al ordenador, "reforzando habilidades prácticas para el uso cotidiano de la tecnología".

Durante ambas experiencias, el equipo de investigación de la UHU realizó observaciones y recopiló "información clave" para continuar desarrollando propuestas didácticas inclusivas y replicables en distintos contextos territoriales. En esta fase participó también el miembro del equipo de investigación y responsable autonómico del programa Click_A de Cruz Roja Andalucía, Javier López, en una iniciativa de voluntariado para la inclusión digital financiada por la Agencia Digital de Andalucía, que "refuerza el compromiso de la entidad con la reducción de la brecha digital".

Asimismo, las actividades contaron con la colaboración activa de Cruz Roja y de la Asociación Somos Digital, entidades socias del proyecto D-Inclusión, "consolidando una red nacional de apoyo a la alfabetización digital de las personas mayores".

Según ha enunciado la UHU, en los próximos meses está prevista la realización de nuevos estudios de caso en Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía, "lo que permitirá ampliar el análisis comparativo y adaptar las metodologías formativas a diferentes realidades sociales y territoriales".

Con esta iniciativa, la UHU reafirma su compromiso con la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento, trabajando junto al tercer sector y las administraciones públicas "para promover una digitalización más humana, inclusiva y equitativa".