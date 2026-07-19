La UHU y la promotora Loiola se alían para impulsar la eco-construcción en la provincia de Huelva. - UHU

HUELVA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva y la promotora Loiola han sellado una alianza estratégica para impulsar la eco-construcción en la provincia de Huelva. El acuerdo, articulado a través de un contrato de transferencia de conocimiento, tiene como objetivo investigar, desarrollar e implementar herramientas aplicadas a la industria de la construcción que favorezcan un modelo de arquitectura y urbanismo más sostenible, integrado en el paisaje y orientado a la vida saludable.

Según ha informado la UHU en una nota, la colaboración contempla la puesta en marcha de tres iniciativas complementarias: el Hub Eco-Construcción y Vida Saludable, concebido como un cuadro de mando para la implantación de metodologías sostenibles en proyectos de construcción; el Aula de Construcción Sostenible y Vida Saludable, orientada a la formación especializada de profesionales y estudiantes; y las Jornadas Intensivas de Doble Materialidad, dirigidas a alinear a la cadena de valor del sector en torno a los nuevos criterios ambientales, sociales y de gobernanza.

En primer lugar, fruto de esta colaboración nacerá el Hub Eco-Construcción y Vida Saludable, un observatorio cuya finalidad será desarrollar un sistema de indicadores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para la gestión de proyectos urbanísticos y edificatorios. Esta herramienta permitirá medir, comparar y controlar la evolución de las actuaciones desde una perspectiva sostenible, aportando una metodología de valor para empresas constructoras, promotores, gestores territoriales y administraciones públicas.

En segundo lugar, el acuerdo impulsará el Aula de Construcción Sostenible y Vida Saludable, un instrumento formativo de alta especialización centrado en el talento del entorno. A través de esta iniciativa se promoverá un curso superior focalizado en estándares internacionales de sostenibilidad, con el fin de dotar a profesionales del sector y a estudiantes universitarios de conocimientos aplicables en economía circular, recuperación de materiales, eficiencia hídrica, integración paisajística y diseño de espacios saludables.

En tercer lugar, el proyecto contempla la celebración de dos Jornadas Intensivas de Doble Materialidad, orientadas a alinear a toda la cadena de valor. Estos encuentros abordarán cuestiones como el fomento de la economía de proximidad, la trazabilidad digital mediante pasaportes de materiales, la medición del impacto de los proyectos y los principios de la neuroarquitectura. El objetivo es contribuir a la consolidación de un tejido productivo capaz de generar bienestar social, actividad económica responsable y vitalidad medioambiental para Huelva.

UNA COLABORACIÓN BASADA EN EL CONOCIMIENTO, LA TRANSFERENCIA Y LA EXPERIENCIA

Para hacerlo posible, la Universidad de Huelva cuenta con un equipo de profesores e investigadores expertos, con más de 20 años de experiencia en construcción sostenible y estilos de vida saludables. A través de este hito institucional, la UHU refuerza su papel de referencia en la transferencia de conocimiento al tejido productivo y promueve una intervención urbanística que entiende la sostenibilidad como un elemento esencial del futuro de la construcción.

Por su parte, Loiola aporta una trayectoria de más de seis décadas en el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, con más de 5.000 viviendas promovidas y una estrategia empresarial vinculada a la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Su participación en esta alianza se integra en una línea de trabajo ya orientada a incorporar criterios ambientales, paisajísticos y de bienestar en el desarrollo residencial.

En ese contexto, el proyecto que Loiola desarrolla actualmente en El Rompido, denominado Sagitta, se plantea como una consecuencia natural de esa evolución hacia una construcción más sostenible. La actuación incorpora criterios de integración paisajística, movilidad sostenible, regeneración de espacios verdes y creación de entornos residenciales orientados al confort y al bienestar.

Todo ello se enmarca en el liderazgo académico y técnico de la Universidad de Huelva, que actúa como motor de conocimiento, validación metodológica y transferencia para impulsar un modelo constructivo más respetuoso con el entorno en la provincia.