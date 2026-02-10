La UHU y la Residencia de Temporeros Tariquejo se unen para formar a mujeres migrantes en prácticas saludables

Formación de mujeres migrantes contratadas en origen en hábitos de vida saludables y autocuidado. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva (UHU) y la Residencia de Trabajadores Temporeros Tariquejo SCA han puesto en marcha un convenio de colaboración, liderado por las profesoras de la Onubense Mª Jesús Rojas Ocaña y Macarena Romero Martín, dirigido a la formación de mujeres migrantes contratadas en origen en hábitos de vida saludables y autocuidado. Esta iniciativa se enmarca en el compromiso de la UHU con la transferencia de conocimiento a la sociedad y persigue mejorar la seguridad y el bienestar en el entorno laboral agrícola, donde cada año se incorporan temporeras a la campaña de recogida de frutos en la provincia.

Durante la campaña 2025 se ha formado a más de 50 mujeres temporeras, participantes en el programa de Gestión Colectiva de Contratación en Origen (Gecco), ofreciéndoles herramientas para el auto-conocimiento corporal y la promoción de la salud. En estas acciones se abordan contenidos sobre hábitos de vida saludables, alimentación equilibrada y pautas de actuación ante situaciones frecuentes en las fincas agrícolas, como síncopes, episodios de hipoglucemia o problemas derivados de una higiene postural inadecuada, aspectos especialmente relevantes en el contexto de la labor agrícola intensiva.

De forma complementaria, el pasado mes de diciembre se desarrollaron en la Facultad de Enfermería sesiones teórico-prácticas dirigidas a encargados de finca, centradas en reanimación cardiopulmonar básica y primeros auxilios generales. El objetivo de esta formación es garantizar que el personal responsable en las explotaciones disponga de los conocimientos esenciales para responder con rapidez y eficacia ante posibles emergencias sanitarias que se puedan producir en las fincas, reforzando así la protección de la salud de los temporeras.

Para 2026 está previsto ampliar el alcance del programa y seguir trabajando de manera conjunta para formar a más de cien personas entre temporeras contratadas en origen y encargados de finca, desde el inicio de la campaña agrícola. Con ello se aspira a consolidar un perfil de trabajadores capacitados para actuar ante cualquier incidencia, incrementando la seguridad y el bienestar tanto de la plantilla como de las propias empresas agrícolas, y avanzando en la mejora de las condiciones de trabajo y de vida de la población temporera inmigrante en la provincia de Huelva.