La UME se despliega en varios municipios agrícolas de Huelva con misiones de información y desinfección

HUELVA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias del Ejército (UME), perteneciente a la base de Morón de la Frontera (Sevilla), ha desplegado este jueves a 37 militares y once vehículos en los municipios de Lepe, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Moguer (Huelva), para colaborar con las autoridades en las labores de información y desinfección de instalaciones, en el marco de las medidas desarrolladas como consecuencia de la declaración del estado de alarma sanitaria provocado por la pandemia del coronavirus.

Las tareas, que se desarrollan en apoyo a las autoridades, consisten en patrullas de información al ciudadano sobre las medidas establecidas por Consejo de Ministros, a fin de evitar la propagación, así como desinfección de instalaciones públicas o privadas, que soportan mayor volumen de personal o las que sean consideradas críticas como para continuar ejerciendo la dirección en la resolución de la situación (centros de coordinación 061, DGT, Policía, Guardia Civil, etc).

Así, según ha indicado la Subdelegación del Gobierno en una nota de prensa, "en ningún momento realizan aquellas labores de autoridad o coercitivas que corresponden a fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino de refuerzo puntual".

En Huelva las actuaciones de este organismo se centrarán específicamente en las labores de desinfección en las zonas "más sensibles", también realizarán actividades pedagógicas e informativas para contribuir a la prevención sanitaria y la seguridad de los ciudadanos.

Esta medida incluye a los asentamientos, a los que "llega menos la información", aunque no desinfectarán las chabolas ya que, según han indicado desde la UME a Europa Press, "solo estamos trabajando en la desinfección de infraestructuras de interés general, no en las de carácter particular".

Esta unidad solo estará en la provincia de Huelva en el día de hoy, aunque, "si la situación lo requiere", volverán a desplegarse de nuevo. Desde la UME de la base de Morón han reseñado que sus zonas de actuación preferente son Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias, aunque en estos momentos tienen asignada también Extremadura.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Lucena del Puerto han indicado a Europa Press que solicitaron la ayuda de la UME "por falta de medios" ya que "somos un municipio de 3.000 habitantes" y "necesitamos que nos ayuden a la desinfección del municipio".

Asimismo, el alcalde de la localidad, el independiente Manuel Mora, ha subrayado que "necesitamos también un control en la población de los asentamientos" que "tiene que moverse, comprar y buscar agua y no podemos confinarlos en chabolas".

De otro lado, desde el Ayuntamiento de Lepe ha informado de la presencia de la UME en su municipio para colaborar en labores de información y apoyo a Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil durante la alerta sanitaria.

En este sentido, el Comité Asesor del Plan de Emergencia Municipal, ha agradecido al Gobierno de la nación este despliegue tanto en Lepe como en otros municipios agrícolas de la provincia, "dadas las características especiales de la población en temporada de campaña".

Desde el Ministerio de Defensa se coordinarán todas las actuaciones definidas en el decreto elaborado como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la colaboración de los militares en la lucha contra la pandemia.

LA UNIDAD MILITAR DE EMERGENCIAS

La UME fue creada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 para hacer frente a emergencias y otras catástrofes naturales. Su reglamento también le permite intervenir en "otras necesidades Públicas" como el actual Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La última vez que la Unidad Militar de Emergencias intervino en Huelva fue en agosto de 2018, cuando se incorporó a las labores de extinción del incendio declarado en el municipio de Nerva.