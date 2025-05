La Universidad de Huelva acoge el XXIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios Irlandeses

HUELVA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (UHU) ha acogido el XXIII Congreso de la Asociación Española de Estudios Irlandeses (AEDEI) en el que se han celebrado actividades de intercambio de investigación científica sobre los estudios irlandeses realizada por personal académico de instituciones y centros de investigación nacionales e internacionales procedentes de Irlanda, Reino Unido, Portugal, Francia, Brasil, Italia, Alemania y España.

Según ha indicado la Onubense en una nota, el encuentro viene avalado por "la solidez que actualmente presentan los estudios irlandeses en España, gracias, entre otras, a la fructífera actividad académica e investigadora desarrollada desde 2001 por la Asociación Española de Estudios Irlandeses (AEDEI www.aedei.es)", a la cual pertenecen los organizadores desde su fundación.

Tanto la asociación como el propio congreso, además, cuentan con el respaldo de la Embajada de Irlanda en España, que estuvo representada por el propio Embajador, Frank Smyth, presente no sólo en la inauguración oficial sino en el resto de sesiones del congreso. A dicho acto acudieron también la decana de la Facultad de Humanidades, Nuria de la O Vidal; la presidenta de la Asociación, Pilar Villar, y la co-organizadora del congreso, la profesora del departamento de Filología Inglesa de la Facultad de Humanidades de la UHU, Auxiliadora Pérez.

Bajo el título específico de 'The uses and abuses of Irishness', los objetivos de la actividad han sido, por un lado, aproximar distintos aspectos de la cultura de Irlanda a las personas asistentes, incidiendo en cómo la construcción de la identidad nacional de la isla ha dado lugar a procesos de categorización y discriminación de ciertas comunidades e individualidades.

Así, se ha prestado especial atención al concepto de "uso y abuso", haciendo referencia a las prácticas excluyentes y a las re-construcciones contemporáneas de las mismas que se han promovido desde distintas manifestaciones culturales en la propia isla o en su diáspora.

Por otro lado, se ha pretendido promover la colaboración entre profesionales de "reconocido prestigio" de universidades internacionales y españolas, que han explorado en detalle los cambios que se han ido desarrollando en Irlanda y en el marco de los estudios irlandeses. De esta forma se han consolidado los nexos entre los dos países, buscando diferencias entre los mismos en lo referente a las distintas áreas de estudio presentes en el congreso, como la historia, la literatura, la lingüística, los medios de comunicación, las artes, los estudios de género, etc.

Las sesiones, que tuvieron lugar en distintos espacios de la Facultad de Derecho del Campus El Carmen, se han extendido a lo largo de tres días, en horario de mañana y tarde. Se han celebrado dos conferencias plenarias, a cargo de dos prestigiosas catedráticas, la Katherine O'Donnell (University College Dublin, Irlanda) y Sylvie Mikowski (Université de Reims Champagne-Ardenne) y encuentros con las escritoras irlandesas Catherine Dunne y Claire Kilroy.

Además, se han celebrado paneles temáticos sobre distintos aspectos relacionados con el tema principal del congreso, la presentación del libro Arpías, un manifiesto de las mujeres que no quieren tener hijos, de la catedrática Caroline Magennis (University of Salford) y una mesa redonda dedicada a la obra académica y literaria de Eibhear Walshe, de University College Cork, recientemente fallecido.

Las charlas y actividades se han desarrollado en lengua inglesa, para alcanzar "la máxima proyección internacional". Además, en materia de cultura y con la intención de potenciar el carácter internacional de la actividad, se celebró un espectáculo de flamenco en la recepción oficial del congreso, que tuvo lugar en la Casa Colón de Huelva, y se realizó una ruta guiada a pie por el centro histórico de Huelva.

El congreso ha contado con la financiación y apoyo de la Embajada de Irlanda en España, el Ayuntamiento de Huelva, la Diputación de Huelva y la Agencia Destino Huelva, el Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global de la Universidad de Huelva, el Centro de Investigación Coideso, la Facultad de Humanidades, el Departamento de Filología Inglesa, el Grupo de Investigación 'Teoría y estudios culturales' y los Proyectos de Investigación 'Trans-formations: Queer Practices of Use and Embodiment in post 9/11 Narratives in English' y 'In-truths 2: articulations of individual and communal vulnerabilities in contemporary Irish writing'.