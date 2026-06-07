La Universidad de Huelva anima a los estudiantes a "construir su futuro" en el campus onubense tras la PAU

Archivo - Campus de El Carmen de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Huelva (UHU), José Rodríguez, y el vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado, Rafael Torronteras, han animado a los estudiantes a elegir cursar sus estudios superiores en el campus onubense tras la finalización de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU).

"Hoy no solo se trata de elegir una carrera, sino de elegir el lugar donde vais a vivir algunos de los mejores años de vuestra vida", ha destacado el rector, quien ha subrayado que la Universidad de Huelva "ofrece mucho más que una formación académica". "Aquí el futuro no se espera, se construye. Y comienza en un campus moderno, cercano, innovador y conectado con el mundo", ha reseñado.

José Rodríguez ha señalado que la UHU cuenta con una oferta académica "adaptada a las demandas actuales de la sociedad y del mercado laboral", con titulaciones que abarcan desde las ingenierías y las ciencias experimentales hasta la salud, las ciencias sociales, la educación, las humanidades, el derecho, la empresa o el turismo.

Asimismo, ha puesto en valor un modelo universitario "basado en la cercanía entre profesorado y alumnado, el aprendizaje práctico y la investigación aplicada".

Por su parte, Rafael Torronteras destaca la fortaleza de los nueve centros que integran la Universidad de Huelva y la diversidad de opciones que ofrecen a los estudiantes. Desde la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, referente en ámbitos como la inteligencia artificial, la transformación energética, la minería o la ingeniería química, hasta las facultades de Ciencias Experimentales, Enfermería, Ciencias de la Educación, Psicología y Ciencias del Deporte, Ciencias del Trabajo, Derecho, Trabajo Social, Ciencias Empresariales y Turismo y Humanidades.

El vicerrector ha resaltado especialmente la incorporación del Grado en Medicina, "una de las grandes apuestas de la Universidad de Huelva para los próximos años", así como la consolidación de titulaciones con alta demanda y excelentes niveles de inserción laboral, como Enfermería, Psicología, Derecho, Relaciones Laborales, Administración y Dirección de Empresas o Ingeniería Informática.

Ambos responsables han señalado en que estudiar en la Universidad de Huelva "supone disfrutar de una experiencia universitaria diferencial". A la calidad académica "se suma un campus sostenible, dinámico y plenamente integrado en una provincia que ofrece una excelente calidad de vida, con más de 300 días de sol al año, espacios naturales únicos como Doñana, kilómetros de litoral, una amplia oferta cultural y deportiva y un coste de vida accesible para el estudiantado".

Asimismo, la institución ha puesto el foco en su "creciente proyección internacional" a través de programas de movilidad, convenios con universidades de todo el mundo y una intensa actividad investigadora que conecta al alumnado con los grandes desafíos globales.

"Sea cual sea tu vocación, en la Universidad de Huelva hay un lugar para ti", han concluido animando a los estudiantes que han realizado la PAU a informarse sobre la oferta académica de la institución y a formalizar su matrícula para el próximo curso.