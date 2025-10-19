La Universidad de Huelva celebra su duodécima Semana de la Salud con talleres específicos sobre el cuidado de la salud

Archivo - Fachada de la Facultad de Ciencias del Trabajo y Relaciones Labroales de la Universidad de Huelva. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

HUELVA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) celebrará del 27 al 30 de octubre la duodécima edición de la Semana de la Salud, una cita "ya consolidada" que busca promover la salud en "todas sus dimensiones", e impulsa un "cambio colectivo" desde el "autocuidado y la conciencia comunitaria".

Según ha informado la institución académica en una nota, en el marco del lema 'Cuidar-se es transformar el mundo', este año se quiere incidir en que "cuidar no es solo un acto individual, sino una forma de transformar el entorno, generar bienestar compartido y construir comunidades más saludables, humanas, compasivas y sostenibles", ha explicado la Unidad de Salud de la UHU.

Durante toda la semana, la programación incluirá talleres, conferencias, actividades interactivas y mesas informativas, con la colaboración de asociaciones, colegios profesionales y "referentes" de la provincia de Huelva en ámbitos como la enfermería, la medicina, la psicología, el trabajo social, la nutrición, la actividad física y la educación, quienes "compartirán sus conocimientos y experiencias" en torno al cuidado de la salud.

Como antesala del evento, el viernes, 24 de octubre, se celebrarán talleres previos, que servirán de punto de partida "para conectar" con el "sentido profundo" de esta Semana de la Salud.

El lunes 27 tendrá lugar la inauguración oficial de esta edición con el taller 'Tips infalibles para que tu espalda sobreviva a la vida universitaria', un espacio para "aprender a cuidar nuestro cuerpo y adquirir hábitos saludables", impartido por una médico especialista en rehabilitación.

Asimismo, la jornada inaugural incluirá otras propuestas centradas en "el bienestar emocional, la gestión de pensamientos y emociones, la alimentación saludable y la perspectiva de género".

TALLERES Y ESPACIOS DE DIÁLOGO

El martes 28 estará orientado a la salud comunitaria y al cuidado en la vulnerabilidad, con talleres sobre "espiritualidad en el cuidado, humanización de la atención sanitaria, gestión del estrés, yoga, dolor menstrual, teorías de la conspiración y bulos y alimentación saludable".

Asimismo, en la tarde de la misma jornada se celebrará un "espacio de diálogo" sobre salud y diversidad cultural, en el marco de las III Jornadas sobre hábitos saludables en mujeres de entornos vulnerables, donde se abordarán "los desafíos que enfrentan las mujeres en contextos de desigualdad" y la "importancia de generar redes de apoyo que favorezcan su bienestar integral".

El miércoles 29 estará dedicado a explorar la salud sexual y el bienestar integral, con talleres sobre "sexualidad, trata de mujeres, suelo pélvico e higiene del sueño", una jornada que servirá para "romper tabúes, favorecer la autopercepción positiva del cuerpo y promover relaciones basadas en el respeto y la libertad".

Además, se profundizará en la importancia del "descanso reparador y de los hábitos de sueño saludable" como elementos "esenciales" para mantener "el equilibrio físico y emocional".

El jueves 30, jornada de cierre, estará dedicada a las II Jornadas de sensibilización sobre la vulnerabilidad de la mujer y el acompañamiento al sufrimiento, un espacio para "continuar promoviendo la equidad, la justicia social y el respeto como pilares de la salud y la convivencia".

Este año, además, se han diseñado talleres específicos para la comunidad universitaria y la sociedad en general, de Huelva y la provincia, para que "compartan y vivan también esta experiencia de crecimiento personal y colectivo".