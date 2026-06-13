La Universidad de Huelva se convierte en "faro de diversidad e inclusión" con su campaña #UHUOrgullosa

Exposición #UHUOrgullosa y Conversatorio 'Diversidad, Respeto e Inclusión LGTBIQ+' de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha iniciado la programación conmemorativa del Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+ con la premisa de que "la diversidad es una fortaleza que enriquece a toda la comunidad universitaria". Bajo el lema '#UHUOrgullosa', la institución ha puesto en marcha una serie de actividades destinadas a fomentar la reflexión, el diálogo y la sensibilización en torno a la diversidad afectivo-sexual, de género y familiar, reafirmando así su "compromiso con la igualdad, la inclusión y los derechos humanos".

En una nota de prensa de la propia universidad, se ha detallado que la iniciativa, impulsada por la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad del Vicerrectorado de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, ha arrancado con la inauguración de la exposición #UHUOrgullosa y la celebración del Conversatorio 'Diversidad, Respeto e Inclusión Lgtbiq+', un espacio de encuentro en el que miembros de la comunidad universitaria han compartido experiencias y reflexiones sobre la "importancia de construir entornos seguros, respetuosos e inclusivos".

Durante la inauguración, el rector de la UHU, José Rodríguez, ha destacado el "papel esencial" que deben desempeñar las universidades en la defensa de los valores democráticos y la convivencia. "La universidad tiene que convertirse en un espacio de entendimiento, de diálogo y de tolerancia. Debe estar en primera fila en la defensa de la inclusión y el reconocimiento de la diversidad", ha afirmado.

Además, Rodríguez ha subrayado que la diversidad "no solo representa un valor ético y social, sino también una oportunidad para crecer como comunidad". El rector ha continuado señalando que "somos mucho más ricos cuando respetamos la diversidad y cuando construimos a partir de ella. Incluyendo, siendo más y reconociendo nuestras diferencias, podremos llegar mucho más lejos como sociedad". Asimismo, ha hecho un llamamiento a combatir los discursos de odio y a promover la empatía como "herramienta fundamental para fortalecer la convivencia".

De esta forma, la exposición #UHUOrgullosa pretende poner rostro a esta realidad a través de la participación de estudiantes, personal docente e investigador y personal técnico, de gestión y administración de servicios que forman parte del colectivo Lgtbiq+. Sus testimonios y fotografías reflejan "una universidad plural y comprometida con la visibilización de todas las identidades y sensibilidades que conviven en sus campus".

Por su parte, la vicerrectora de Igualdad, Campus Saludable y Justicia Social, Myriam Martín, ha destacado que la inclusión constituye "uno de los compromisos estratégicos" del actual equipo de gobierno. "Queremos que todas las personas se sientan representadas e incluidas. La universidad, al igual que la sociedad, es diversa, y nuestra responsabilidad es generar espacios donde todas las personas tengan voz y puedan desarrollarse en igualdad de condiciones", ha afirmado la vicerrectora.

Al hilo, Martín ha indicado que junio es un mes de reivindicación, visibilidad y celebración para el colectivo Lgtbiq+, y ha señalado "la importancia de que la comunidad universitaria participe activamente en estas iniciativas". Asimismo, ha explicado que la dirección quiere "vestir de color la universidad, mostrar la riqueza de nuestras diferencias y celebrar que avanzamos juntas y juntos hacia una sociedad más justa e inclusiva".

Además de la exposición principal, la programación ha incluido una muestra complementaria elaborada por la profesora Belén Ríos, centrada en la alfabetización y sensibilización sobre diversidad sexo-genérica. Esta iniciativa pretende acercar conceptos y realidades que aún resultan desconocidos para parte de la ciudadanía, "contribuyendo así a la formación y concienciación de la comunidad universitaria".

Con estas acciones, la UHU "reafirma su papel como espacio de conocimiento, convivencia y transformación social, situándose a la vanguardia de la promoción de una cultura basada en el respeto, la igualdad y la diversidad". Durante todo el mes de junio continuará desarrollando actividades que "consolidan su compromiso con una universidad abierta, plural y orgullosa de la riqueza que aporta cada una de las personas que la integran".

Dentro de la programación, ha incluido también un "espectáculo performativo lleno de música y color" que tendrá lugar el próximo martes, 16 de junio, en las Carpas del Campus de El Carmen, y al que está invitada toda la ciudadanía onubense.