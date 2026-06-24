La Universidad de Huelva entrega 1.800 unidades de material escolar para niños vulnerables de la capital

Entrega de la UHU de material escolar para niños vulnerables de barrios onubenses. - UHU

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Universitaria de la Universidad de Huelva (UHU), a través de la iniciativa 'Lápices Solidarios', ha entregado cerca de 1.800 unidades de material escolar y creativo a la Asociación Aguaviva, que se encargará de distribuirlas entre familias en situación de vulnerabilidad de los barrios onubenses de El Higueral y Pérez Cubillas.

La campaña, nacida en 2019, convierte los retrasos en la devolución de préstamos bibliotecarios en una oportunidad para ayudar. Gracias a este sistema de "sanción solidaria", estudiantes, profesorado y personal de la Universidad pueden sustituir las penalizaciones por la donación de material escolar, ha indicado la Onubense en una nota.

Con el paso de los años, la iniciativa ha trascendido este objetivo inicial y se ha consolidado como una corriente de solidaridad en la comunidad universitaria, que participa de forma voluntaria durante todo el año.

Durante el acto de entrega, la vicerrectora de Doctorado, Política Lingüística y Biblioteca, Carmen Fonseca, ha destacado que "la Universidad de Huelva se preocupa por su entorno, por Huelva y por su barrio más cercano". Asimismo, ha subrayado el valor simbólico y práctico de esta campaña, recordando que "un lápiz contribuye a la alfabetización, fomenta la creatividad y abre la puerta al conocimiento, favoreciendo una mejora social que es lo que todos buscamos".

Por su parte, la presidenta de la Asociación Aguaviva, Isabel Arteaga, ha puesto el acento en "el impacto real" que tiene esta ayuda en las familias. "Muchas veces damos por hecho que en casa hay folios, colores o plastilina, pero para numerosas familias estos materiales no forman parte de sus posibilidades cotidianas", ha señalado.

En este sentido, explicó que la entrega supone mucho más que una ayuda material: "Ofrece alternativas de juego, creatividad y aprendizaje a niños y niñas que, de otro modo, no tendrían acceso a ellas". Arteaga ha destacado además "la ilusión" con la que los menores reciben cada año estas mochilas cargadas de recursos educativos y de ocio. "Ver sus caras cuando reciben este regalo para disfrutar del verano es una de las mayores recompensas de este proyecto", ha afirmado.

La jefa de Servicio de la Biblioteca Universitaria, Isabel Lara, ha destacado que en esta edición se han reunido alrededor de 1.800 artículos, entre ellos cuadernos, lápices, folios, material de dibujo, mochilas y otros recursos destinados al aprendizaje y al tiempo libre. "La comunidad universitaria no solo responde cuando tiene que condonar una sanción; muchas personas colaboran de manera altruista durante todo el año, aportando material sin esperar nada a cambio", ha explicado.

La Biblioteca Universitaria cuida además cada detalle de la campaña, desde la recogida hasta la preparación de los lotes que reciben las familias, con el objetivo de que la entrega transmita también cercanía, respeto e ilusión.