La Universidad de Huelva firma un convenio de colaboración con el Club Huelva TSV de Judo

HUELVA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) y el Club Huelva TSV de Judo han firmado un convenio de colaboración para impulsar la práctica de este deporte. En la firma estuvieron presentes la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo; el director del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la UHU, Javier Tamayo, y Santiago Mazarío y Almudena Gómez, por parte del Club Huelva TSV de Judo.

Tal y como ha emitido la institución académica en una nota, esta colaboración nace de la unión de intereses comunes entre ambas entidades. Por una parte, el compromiso de la UHU con el deporte universitario y su colaboración con las entidades deportivas onubenses que promueven diferentes modalidades deportivas. Y, por otra parte, la ambición del TSV Judo de seguir fomentando hábitos de vida saludables y comportamientos activos a través del judo, especialmente entre la comunidad universitaria.

En palabras de la codirectora de la entidad deportiva y también profesora de la UHU, Almudena Gómez, "es para nosotros muy especial poder comenzar esta sinergia con la Universidad de Huelva, la cual consideramos nuestra casa y la que nos ha dotado de los conocimientos necesarios para poder desarrollar nuestras actividades".

En contexto, tanto Santiago como Almudena fueron estudiantes de la primera promoción del Grado de Ciencias del Deporte y la Actividad Física en la Onubense, al cual siguen muy vinculados tanto en docencia como en colaboraciones con el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas dirigidas a la promoción del deporte, concretamente del judo.

Por su parte, la vicerrectora de Proyección Universitaria, Joaquina Castillo, ha afirmado que "desde el Servicio de Deportes de la Universidad de Huelva valoramos especialmente la firma de este convenio con el Club Huelva TSV Judo, ya que refuerza nuestro compromiso con la promoción del deporte dentro y fuera de la comunidad universitaria".

En esa línea, ha considerado que, de manera especial, "este acuerdo nos permite impulsar una modalidad deportiva como el judo, que destaca no solo por sus beneficios físicos, sino también por su profunda carga de valores educativos, como el respeto, la disciplina, el autocontrol, la superación personal y la convivencia, principios plenamente alineados con los valores que promueve la Universidad de Huelva".

Finalmente, Castillo, ha concluido que "esta colaboración nos permite seguir acercando el deporte a nuestro estudiantado y estrechar la colaboración con entidades deportivas de nuestro entorno, como el Club Huelva TSV Judo, con las que compartimos una visión común del deporte como herramienta educativa y de crecimiento personal".

En suma, la firma de este convenio, además de la promoción conjunta de esta modalidad deportiva y la puesta en marcha de proyectos futuros, conllevará un "importante descuento" en las tarifas mensuales para la práctica del judo en la entidad onubense, la cual se encuentra ubicada en el Polideportivo Municipal Diego Lobato y mantiene abierto el proceso de inscripciones en el 659060918 o en el email 'clubjudohuelva@gmail.com', pudiendo disfrutar de las promociones ofertadas acreditando la pertenencia a la comunidad universitaria.