La Universidad de Huelva impulsa el bienestar desde con un curso de verano para aprender a cuidar el suelo pélvico

Cartel del curso sobre el suelo pélvico de la UHU dentro de sus Cursos de Verano. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva incorpora a su programación de Cursos de Verano 2026 una propuesta formativa centrada en la salud y el bienestar integral de la ciudadanía. Bajo el título 'Raíces fuertes, comunidad saludable: mejora tu postura, cuida tu suelo pélvico', esta iniciativa se celebrará los días 6 y 7 de julio y ofrecerá a los participantes herramientas y conocimientos para comprender la importancia del suelo pélvico y aprender a cuidarlo a lo largo de las diferentes etapas de la vida.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, dirigido por la profesora de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, Carmen Feria Ramírez, el curso nace con una clara vocación divulgativa y preventiva. Su principal objetivo es acercar a la población conocimientos que tradicionalmente han permanecido en el ámbito sanitario, pero que "tienen una incidencia directa en la calidad de vida de mujeres y hombres de cualquier edad".

"Todo el mundo tiene suelo pélvico y, por tanto, todo el mundo necesita conocer cómo cuidarlo", explica la directora del curso, quien destaca que esta formación está abierta tanto a personas que desean ampliar sus conocimientos sobre esta parte fundamental de la anatomía como a quienes presentan inquietudes o necesidades específicas relacionadas con su salud postural y funcional.

Con una duración de 15 horas lectivas, el programa se desarrollará durante una jornada completa el día 6 de julio, en horario de mañana y tarde, y una segunda sesión de mañana el día 7. La propuesta combina contenidos teóricos con actividades prácticas, favoreciendo una experiencia formativa participativa y aplicada a la vida cotidiana.

Uno de los aspectos más destacados del curso es su carácter multidisciplinar. Junto a la perspectiva enfermera aportada por Carmen Feria y Cristina Teresa, la formación contará con la colaboración de profesionales especializados en otros ámbitos de la salud, entre ellos la fisioterapia, como Andrés Arana y María Delgado. En este sentido, la fisioterapeuta experta en suelo pélvico María Delgado, será la encargada de desarrollar los talleres prácticos y enseñar técnicas y ejercicios que los asistentes podrán incorporar fácilmente a su rutina diaria.

La iniciativa abordará cuestiones relacionadas con la postura corporal, la prevención de disfunciones del suelo pélvico y la adquisición de hábitos saludables que contribuyan al bienestar físico y emocional. Además, pondrá el foco en la importancia de la prevención y la educación para la salud como herramientas fundamentales para construir comunidades más saludables y conscientes del cuidado de su propio cuerpo.

La oferta completa de cursos de verano puede consultarse en la siguiente dirección: https://www.uhu.es/titulos-propios/estudios/cursos-de-verano.