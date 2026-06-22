La Universidad de Huelva inaugura un Centro de Simulación Clínica Avanzada

Inuaguración del Centro de Simulación Clínica Avanzada de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva (UHU) ha inaugurado su Centro de Simulación de Clínica Avanzada, una instalación diseñada para recrear entornos reales de trabajo de los profesionales sanitarios y, de este modo, incrementar el realismo de las experiencias formativas y favorecer el aprendizaje del alumnado.

Según ha destacado en una nota la decana de la Facultad de Enfermería, Ángela Ortega, el objetivo es "contar con la mejor simulación posible para implantar la metodología más adecuada para el aprendizaje". Para ello, el centro dispone de diversos espacios especializados, entre los que se incluyen un escenario de domicilio y su sala de debriefing, áreas de pediatría y obstetricia con sus correspondientes salas de debriefing, un escenario de consulta, otro de UCI y urgencias con su sala de debriefing, así como un entorno de hospitalización también acompañado de su espacio de debriefing.

"Vamos a intentar potenciar desde el inicio un trabajo en equipo en el que los grados se interrelacionen en el ámbito de la simulación", ha proseguido la decana, tras lo que ha anunciado la próxima puesta en marcha de una jornada interprofesional voluntaria y se ha mostrado convencida de que esta es la metodología que "le gusta a los alumnos", la que "les atrapa".

Una vez concluidas las obras, la decana ha explicado que el centro lleva tiempo trabajando en la planificación y desarrollo de la formación que se impartirá en estas instalaciones. En este sentido, ha avanzado que "en septiembre se pondrá en marcha una aplicación destinada a la gestión de los espacios y de las actividades de simulación", lo que permitirá desarrollar tanto simulaciones interprofesionales como proyectos de "mucha investigación".

Además, Ortega ha subrayado que las instalaciones también están a disposición del sistema sanitario, pues "pueden venir los profesionales a aprender aquí", ha resaltado, tras lo que ha destacado la importancia de contar con este centro que no existía antes en Huelva. "Es una suerte, un lujo y una posibilidad muy grande para los profesionales sanitarios y, por supuesto, para los alumnos y alumnas de estos grados", ha recalcado.

En la misma línea se ha manifestado el rector de la onubense, José Rodríguez, quien ha puesto en valor el "esfuerzo" realizado por la UHU para ofrecer "los mejores medios a los alumnos en el ámbito sanitario" y proporcionarles "la mejor formación posible con estas aulas de simulación que generan todo tipo de situaciones de emergencia con el mayor realismo posible".

Además, las aulas también "nos permitirán eh profundizar en el ámbito en de la investigación metodológica, que también es uno de los elementos fundamentales en la Universidad", donde "como siempre digo creamos y transferimos conocimiento", ha proseguido el máximo responsable de la UHU.

Para el rector, "con este esfuerzo financiero hemos hecho una apuesta por el ámbito sanitario en esta Facultad", donde al grado de Enfermería "hemos sumado el de Medicina y esperamos sumar en el futuro Fisioterapia y Terapia Ocupacional", todo ello con "la intención de potenciar la formación e investigación sanitaria en Huelva en conexión con el ecosistema hospitalario", lo que a su vez también servirá "para fijar profesionales a estos hospitales". "Los resultados de esa apuesta están aquí, son envidiables y envidiados por otras facultades de Enfermería en nuestro entorno", ha recalcado el rector.