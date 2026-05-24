La Universidad de Huelva participa en un consorcio que propone utilizar la IA en crisis sanitarias como hantavirus

El profesor y coordinador del proyecto Heracles en la Universidad de Huelva (UHU), Juan Alguacil. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 24 May. (EUROPA PRESS) -

El consorcio internacional del proyecto Heracles, respaldado por la Unión Europea (UE) a través del programa Interreg NEXT MED, ha advertido que la globalización y la alteración de los ecosistemas harán que crisis como la del Hantavirus sean cada vez más frecuentes. Sin embargo, han recalcado que la tecnología para intentar evitar que estos brotes se conviertan en pandemias ya está en desarrollo.

"El brote en el MV Hondius es un recordatorio severo de que los virus no entienden de fronteras oceánicas", ha declarado el profesor y coordinador del proyecto Heracles en la Universidad de Huelva (UHU), Juan Alguacil, según ha emitido la institución académica en una nota.

"No podemos limitarnos a seguir persiguiendo a los virus una vez que los pacientes entran en la UCI. Enfermedades zoonóticas como el hantavirus requieren que combinemos un sistema de vigilancia predictiva, con el uso de nuevas estrategias reactivas de cara a evitar nuevos contagios", ha agregado.

Mientras que el hantavirus clásico depende del entorno ambiental, la cepa Andes presenta el reto añadido de la transmisión humana. Frente a esto, el proyecto Heracles ha propuesto "soluciones tecnológicas inmediatas", combinando inteligencia artificial (IA) y un enfoque 'One Health'.

Al mapear todo el ciclo de vida de un brote --desde sus orígenes ambientales hasta las cadenas de contacto interhumanas-- esta estrategia dota a los responsables de la toma de decisiones con información predictiva y accionable.

Asimismo, la entidad ha destacado que construir esta capacidad a través de las fronteras internacionales requiere un marco tecnológico "altamente seguro" que proteja la privacidad de los ciudadanos y fortalezca ampliamente la preparación social antes de que ocurran las crisis sanitarias.

En contexto, Heracles es una iniciativa internacional financiada por el programa Interreg NEXT MED de la UE. Su objetivo es desarrollar y probar sistemas de inteligencia artificial en el ámbito de la salud pública, basados en el aprendizaje federado, para mejorar la preparación frente a crisis sanitarias. Se apoya en pilares como validez clínica, robustez matemática, contexto ambiental, cumplimiento legal/ético y equidad social.

En esta línea, han apostillado que el desarrollo de este 'Escudo Sanitario Europeo' requiere una "inversión decidida". El consorcio ha incidido en la "labor fundamental" del Programa Interreg NEXT MED al apostar por la innovación tecnológica aplicada a la salud pública en la cuenca mediterránea.

"El éxito en la predicción no recae solo en un algoritmo, sino en la cooperación", ha agregado la UHU. El proyecto Heracles, así, constituye un ejemplo de colaboración multisectorial multidisciplinar, puesto que la academia aporta la validación epidemiológica y matemática; las administraciones públicas y los proveedores de servicios de salud --tanto públicos como privados-- proporcionan las necesidades de intervenciones así como entornos reales de validación; el sector privado aporta la agilidad tecnológica; y los expertos sociales y legales aseguran que la herramienta proteja a toda la población equitativamente respectando las normativas internacionales y derechos de la población.