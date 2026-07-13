La Universidad de Huelva pone en valor la historia de las mujeres en la génesis del Descubrimiento

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, David González Cruz, en el congreso internacional 'História tem nome de mulher: historiografia e mulheres'. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva, David González Cruz, ha participado en el congreso internacional 'História tem nome de mulher: historiografia e mulheres'. La cita tuvo lugar en la Universidade do Minho, en Portugal, donde intervinieron destacados especialistas en la materia. La intervención del representante de la Onubense, trató sobre las mujeres portuguesas en la vida de Cristóbal Colón, y en la génesis del proyecto de descubrir la ruta atlántica hacia las Indias.

Según ha indicado la Onubense en una nota de prensa, esta ponencia se enmarca en el proyecto europeo AGREE - Routes of the Great Nautical Expeditions in the Atlantic Area. Un proyecto financiado por la Unión Europea y en el que participan instituciones de Irlanda, España, Francia y Portugal, y que viene liderado por la Diputación Provincial de Huelva.

La conferencia puso el acento en uno de los aspectos más desconocidos de la historiografía del Descubrimiento, como es el papel de las mujeres. Se trató con "especial atención" la figura de Filipa Moniz de Perestrello, esposa de Colón, y su suegra Isabel Moniz, las cuales le facilitaron al descubridor contactos con conocimientos de las navegaciones atlánticas y con la marinería que circulaba por el archipiélago de Madeira.

También se habló de Briolanja Moniz de Perestrello, su cuñada, que acogió al genovés y a su hijo Diego en la localidad de San Juan del Puerto, en la que tenía unas tierras arrendadas al duque de Medina Sidonia. Esto fue un hecho decisivo para favorecer su integración en Castilla y la promoción de su proyecto descubridor.

Este congreso supone un paso más en ofrecer nuevos enfoques sobre las áreas menos conocidas de un momento trascendental en la historia europea, así como fortalecer los lazos entre Portugal y España.