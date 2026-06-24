La Universidad de Huelva reúne a expertos para abordar los retos de la economía circular en la restauración minera

Cartel del curso de verano de la UHU 'Avances y Retos de la Economía Circular en la Gestión Ambiental y Restauración Minera'. - UHU

HUELVA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) celebrará del 6 al 9 de julio el Curso de Verano 'Avances y Retos de la Economía Circular en la Gestión Ambiental y Restauración Minera', una iniciativa que analizará las últimas tendencias y desafíos en materia de sostenibilidad, recuperación de espacios mineros y valorización de residuos, reuniendo a especialistas del ámbito académico y profesional.

Dirigido por el profesor del Departamento de Ingeniería Minera, Manuel Antonio Caraballo Monge, el curso nace con el objetivo de dar respuesta a "una demanda creciente por parte de los sectores minero y ambiental, cada vez más comprometidos con la implantación de modelos de economía circular que permitan compatibilizar la actividad productiva con la protección y recuperación del entorno", ha indicado la Onubense en una nota.

A lo largo de cuatro jornadas, los participantes podrán profundizar en cuestiones relacionadas con el uso de suelos regenerados, tecnosuelos y otros materiales obtenidos a partir de residuos para la restauración de áreas degradadas por la actividad minera. El programa ofrecerá una visión multidisciplinar que integrará conocimientos procedentes de campos tan diversos como la microbiología, la ingeniería ambiental, la mineralogía, la minería o el derecho ambiental.

Según explica el director del curso, esta propuesta formativa está diseñada tanto para estudiantes universitarios como para profesionales que deseen actualizar conocimientos y conocer las soluciones más innovadoras aplicadas actualmente a la restauración minera y la gestión ambiental sostenible. Uno de los principales atractivos del curso será la calidad y diversidad de su profesorado, integrado por expertos procedentes de universidades y empresas especializadas, lo que "permitirá combinar el rigor científico con la experiencia práctica y el conocimiento directo de los retos a los que se enfrenta el sector".

La organización prevé la participación de entre 20 y 30 asistentes. Además, la Cátedra GTA ha habilitado un programa de becas destinado a facilitar el acceso al curso, cubriendo las primeras 20 plazas disponibles. Estas ayudas están orientadas especialmente a estudiantes universitarios interesados en especializarse en un ámbito con creciente proyección profesional.

Como complemento a las sesiones teóricas, el curso concluirá el 9 de julio con una visita de campo que permitirá conocer instalaciones de tratamiento de residuos orgánicos utilizados para la generación de suelos destinados a la restauración ambiental, así como espacios mineros donde se aplican estas soluciones. Esta actividad ofrecerá una visión práctica y didáctica de los contenidos abordados durante el programa.