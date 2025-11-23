La Universidad de Huelva tiene nueve investigadores en el ranking de Standford, "un hito" para la institución

HUELVA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Educación y Comunicación de la Universidad de Huelva (UHU) Ignacio Aguaded ve como "un hito excepcional" tener a nueve investigadores de la universidad onubense en el prestigioso 'Ranking of the World Scientists: World's top 2% Scientists' que publica cada año la prestigiosa Universidad de Stanford (California, Estados Unidos).

Según ha informado la UHU en una nota, se trata de la clasificación mundial de investigadores con mayor prestigio del mundo, ya que selecciona a los investigadores de todas las universidades de cualquier país, que tienen mayor productividad e impacto científico. Aguaded subraya en una nota de prensa que "estar ahí es un honor para un investigador y un gran logro para su Universidad, porque es siempre un mérito compartido en el que es clave también el equipo de investigación".

Esta reconocida clasificación de investigadores a nivel mundial, conocida como el "Ranking de Stanford", establece una doble selección; por un lado, los investigadores e investigadoras con mejor producción científica en el año anterior, y por otro, los investigadores e investigadoras con mayor producción en toda su trayectoria académica, a la que este año se ha incorporado el Dr. Aguaded, el único catedrático de EduComunicación de esta Universidad.

Para este investigador onubense, "la única estrategia clave para investigar es la planificación y estrategia diarias y el equipo de colaboradores. La investigación es parte consustancial de la vida de un profesor universitario, de manera que no hay docencia de excelencia si no va acompañada de buena investigación".

"Hay que trabajar con rigor en el plano internacional, publicar en las mejores revistas científicas del mundo e interaccionar con la producción científica más impactante y con los mejores investigadores para hacer ciencia de excelencia y calidad, tarea que es posible en nuestra Universidad", ha explicado.

"Obviamente no es fácil alcanzar puestos de excelencia a nivel mundial, pero es posible conseguirlo desde la UHU, porque nuestra Universidad siendo pequeña debe aspirar a lo máximo en sus políticas de investigación. Es importante que todos nuestros colegas asuman este importante reto para que nuestra Universidad crezca y se equipare a las mejores universidades. Para ello hay que formarse en investigación, trabajar en equipo y redes de investigación, y aspirar a publicar en las mejores revistas del mundo", ha subrayado.

Respecto a su línea de investigación, la EduComunicación ("media literacy" en inglés), Aguaded destaca que la Universidad de Huelva es "referente a nivel nacional e internacional", habiendo recibido premios como el mejor grupo de investigación de España y Latinoamérica en Educación, el mejor proyecto I+D en Comunicación, e incluso la entrada de la UHU en el Ránking de Shanghái por dos años consecutivos (2022 y 2023) en Educación y en Comunicación.

"Nuestro grupo además ha editado por 30 años la que ha sido la revista científica más importante del mundo en EduComunicación (Comunicar) y contamos con investigaciones y productos de transferencia social y divulgación científica que son referenciados a nivel internacional. La UNESCO nos concedió por dos veces en 2018 y 2022 el premio mundial por nuestra capacidad editorial y por nuestra Red temática Alfamed".

Ha afirmado además que "Nuestra línea de investigación recoge un problema básico en la sociedad actual: cómo las nuevas generaciones y la población en general tienen que educarse y alfabetizarse para hacer un consumo crítico de los medios de comunicación".

En la clasificación de los más citados en el año 2024 se encuentran hasta ocho investigadores de la Onubense, uno más que el año pasado, que son, concretamente, Alfonso Vargas, José Manuel Andújar, Juan Gómez Salgado, Pedro Olivares, Uwe Pischel, Enrique Bonsón, José Luis Gómez Ariza y José Rodríguez Quintero.

Además, el ranking renueva cada año el listado de los más citados en toda su trayectoria profesional, en el que en esta ocasión aparecen cuatro investigadores de la Universidad de Huelva, también uno más que en el año anterior, ya que a Uwe Pischel, catedrático de Química Orgánica; José Luis Gómez Ariza, catedrático de Química Analítica; y José Manuel Andújar, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática, se suma ahora Ignacio Aguaded, catedrático de Educación y Comunicación.