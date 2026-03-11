'Vacaciones en paz' en Huelva hace un llamamiento para la acogida de 18 niños y niñas saharauis este verano

Presentación de la campaña de ayuda al pueblo saharaui ‘Caravana por la Paz’ 2026. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones Solidarias con el Sáhara de Huelva ha hecho un llamamiento a la solidaridad para conseguir 18 familias onubenses que acojan a niños y niñas saharauis que pasan los meses de julio y agosto en la provincia de Huelva gracias al programa 'Vacaciones en paz' y puedan disfrutar el verano lejos de los campamentos de refugiados.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, la coordinadora del proyecto en la Federación, Guadalupe Camacho, ha explicado que con esta acogida "serían más de 105 los niños que podrían beneficiarse del programa, de los que 25 vienen por primera vez y aún falta encontrarles sus familias".

'Vacaciones en Paz' es uno de los tres proyectos a los que la Diputación brinda su apoyo --junto a 'Caravana por la Paz' y una ayuda de emergencia alimentaria para los campamentos--, que suma una financiación total de 38.000 euros.

La diputada de Servicios Sociales, Carmen Díaz, ha subrayado la labor "incansable" de la Federación "por ofrecer mejores condiciones a quienes viven en situaciones muy difíciles". "Aquí puede parecer muy normal que un niño abra un frigorífico y tenga alimentos para elegir o un grifo de agua, pero los niños y niñas saharauis, viven una realidad totalmente distinta", ha señalado.

Díaz ha agradecido a esos "corazones solidarios de la Federación que canalizan la ayuda y ayudan a llegar adonde la institución no puede llegar". Los veranos en los campamentos saharauis son extremos, con temperaturas que alcanzan los 50 grados. Que los niños puedan olvidarse de esa realidad durante esos dos meses, pasar pruebas médicas de todo tipo y tener una alimentación completa que mejora notablemente su salud son los objetivos de estas 'Vacaciones en paz'.

Respecto a la ayuda para emergencia, responde a una gran crisis alimentaria como consecuencia de la situación geopolítica y la reducción de ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados.

En este sentido, Guadalupe Camacho, que acaba de regresar de los campamentos, ha explicado que se han repartido más de 4.000 euros en cestas con alimentos básicos. "Lo hemos hecho nosotros, con nuestras manos. Comprado allí, repartido in situ, y el agradecimiento de esas familias, de esas madres, sabiendo que tienen algo para darle a sus hijos varios días, porque les cunde muchísimo, hacen que vengamos con el corazón llenito totalmente de felicidad", ha contado.

Durante la semana de estancia de la Federación se les ha dado a los niños desayunos "que allí no existen nunca". En total, se han entregado cestas de alimentos y productos de primera necesidad para alrededor de 120 familias y desayunos saludables en las escuelas de los campamentos para unos 250 menores.

Este mismo viernes parte hacia Tindouf (Argelia), la 'Caravana por la Paz' 2026, que llevará más de 20.000 kilos entre alimentos, material sanitario y material escolar a la población refugiada. "Estamos muy agradecidos a todos los pueblos de la provincia, a Huelva capital, hermandades, asociaciones, partidos políticos de cualquier color, y todas las personas que han participado para poder llenar ese camión", ha remarcado.

Las condiciones climáticas y geográficas del desierto, con veranos extremos e inviernos muy fríos acompañados de grandes tempestades de arena hacen "muy difícil, cuando no imposibilitan", cualquier tipo de actividad agrícola en la zona que pueda generar recursos que apoyen a la ya precaria dieta de la población refugiada saharaui.

La Federación Provincial de Huelva de Asociaciones Solidarias con el Sahara, formada por asociaciones de varios municipios, lidera en la provincia de Huelva desde el año 1999 estos proyectos de ayuda a los campamentos de Tindouf.