Valero (IU) dice que en apagón el Gobierno "dio la cara" y una "respuesta eficaz" mientras "Moreno alimentaba bulos"

HUELVA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de Izquierda Unida en Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso, Toni Valero, ha destacado este miércoles que durante el apagón nacional producido el pasado lunes el Gobierno de España "dio la cara" con una "respuesta eficaz" y que "no se escondió en su 'ventorrillo particular', mientras que ha tachado de "inaudito" que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "haya alimentado bulos sobre información no contrastada".

Así lo ha manifestado Valero en rueda de prensa en Huelva, donde ha señalado que el presidente de la Junta "se ha limitado a delegar sus competencias ante esta situación de emergencia al Gobierno central" que "que muy al contrario dio la cara desde el primer momento".

Asimismo, ha felicitado a "una ciudadanía que ha actuado de manera absolutamente responsable", que "ha ejercido la solidaridad y que ha tenido mucha paciencia". "Si la situación en Andalucía no conllevó un mayor caos ha sido gracias a ese papel ejemplar de la ciudadanía y también a una respuesta eficaz del Gobierno central", ha remarcado.

En este sentido, ha criticado que "Juanma Moreno no ha estado a la altura de la prudencia, la solidaridad, la paciencia y la responsabilidad de la ciudadanía" ya que, a su juicio, "lo primero que hizo fue generar más inquietud" cuando "en momentos de desasosiego, un dirigente político lo último que tiene que hacer es generar incertidumbre".

"En momentos de desasosiego, de no saber qué ocurre, un dirigente político tiene que decir aquello que sabe y lo que no sabe se lo tiene que callar. Por supuesto, no se tiene que inventar nada. Lamentablemente, Moreno volvió a hacer de las suyas, volvió a hacer de Ayuso y señaló ese ciberataque sin ninguna prueba y quedó corroborado que no fue un ciberataque. Por lo tanto, flaco favor hizo a la gestión de uno de los días más aciagos de la historia de nuestro país", ha dicho antes de reprochar también que el presidente de la Junta "se lavara las manos y delegara las competencias en el Gobierno central".

Valero considera que esta "estrategia partidista lo ha dejado en evidencia en cuanto a su incapacidad para gestionar crisis" porque "no reclamó las competencias hasta la tarde del martes, cuando ya plenamente se había recuperado todo".

De otro lado, ha subrayado que "hay que fortalecer lo público" porque "es lo que está ahí para protegernos, para cuidarnos, para dar salidas y soluciones en situaciones difíciles". "No es de recibo que el 112 en Andalucía siga precarizado y privatizado, ni es de recibo los conflictos que hay con las plantillas municipales de bomberos a las cuales están privatizando o que las ambulancias en Andalucía también las estén privatizando".

Finalmente, Valero ha afirmado que es "incuestionable" que el sector eléctrico "no puede estar en manos privadas" cuando es "estratégico para la seguridad nacional" porque "eso nos hace ser más vulnerables".