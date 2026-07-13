Varios municipios de Huelva instalarán pantallas gigantes para seguir la semifinal entre Francia y España

Cartel de la pantalla gigante en La Antilla. - AYUNTAMIENTO DE LEPE

HUELVA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Varios municipios de la provincia de Huelva instalarán pantallas gigantes para poder seguir este martes la semifinal del Mundial de Fútbol entre Francia y España y con ello dar el apoyo a la Selección Española.

Así, el Ayuntamiento de Lepe instalará en La Antilla, núcleo costero que aglutina a miles de vecinos y turistas, una pantalla gigante para "vivir juntos las emociones que está regalando la Selección en el Mundial"

El Consistorio Lepero ubicará esta pantalla en la misma Playa Central y la cita con 'La Roja' será a partir de las 20,00 horas, por lo que el quiera podrá disfrutar de este partido decisivo para alcanzar la final.

Por otro lado, el alcalde de Cartaya, Manuel Barroso, ha comunicado que el municipio también contará con una pantalla gigante que se instalará en la plaza Redonda, junto al Consistorio para que "vecinos y visitantes puedan disfrutar juntos de la semifinal del Mundial entre España y Francia".

Por lo que esta martes, a partir de las 20,00 horas, se podrá vivir "el ambiente previo y animar a la Selección Española en una cita que promete emociones fuertes", toda vez que el Ayuntamiento ha animado a que los que se acerquen vayan ataviados con la camiseta de España y "apoyar juntos a la selección".

Por otra parte, Gibraleón también vivirá una tarde-noche futbolera para apoyar a la Selección Española en su decisivo partido contra Francia. Por ello, El Ayuntamiento olontense instalará una pantalla gigante led de cinco por ocho metros en la plaza 28 de febrero

La cita en Gibraleón comenzará a las 19,00 horas, con servicio de barra, incluido, que será a cargo de la Hermandad Servita del Santo Entierro.