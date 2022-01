Un vecino de la barriada de El Torrejón en Huelva se lleva un Sueldazo de la ONCE de 2.000 euros al mes durante 10 años

Un vecino de la barriada de El Torrejón se lleva un Sueldazo de la ONCE de 2.000 euros al mes durante diez años

Un vecino de la barriada de El Torrejón se lleva un Sueldazo de la ONCE de 2.000 euros al mes durante diez años - ONCE

HUELVA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros en premios, para un acertante de Huelva.

Según indica la organización en una nota de prensa, la suerte la ha dado David Prado, vendedor de la ONCE desde hace tres años, que vendió el cupón agraciado con este Sueldazo a las puertas de un Mercadona de la barriada de Torrejón, en la capital onubense. "Me alegro mucho porque es una barriada muy humilde y hace falta dinero", decía esta mañana entre felicitaciones. "Me encanta pregonar. Ahora lo pregono más", dice orgulloso.

El sorteo de este sábado, que estaba dedicado a la conservación de la especie endémica ferreret de Baleares, dentro de la serie monográfica que la ONCE dedica este año a la sostenibilidad, ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Ubrique (Cádiz) y ha llevado el resto de premios a Teruel.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías y Totos de Estado.

