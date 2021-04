Una veintena de alcaldes de Huelva rechazan el adelanto de las primarias en el PSOE-A

HUELVA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de alcaldes y alcaldesas socialistas de la provincia de Huelva se han mostrado contrarios a que se adelanten las primarias en el PSOE-A de cara a la designación de la secretaría general y el candidato socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía.

En un comunicado de este grupo de alcaldes, remitido a Europa Press, han manifestado "su compromiso" como primeros ediles para "garantizar la prosperidad y protección" a sus vecinos, de manera que, ante la actual situación de excepcionalidad, "ahora más que nunca, este compromiso adquiera especial relevancia".

Por ello, han pedido a sus compañeros, --como la presidenta de la Diputación Provincial de Huelva, María Eugenia Limón, y una docena de alcaldes que ayer manifestaron que están a favor del adelanto de las primarias--, que "no pierdan de vista esta realidad", de manera que no centren sus energías "en procesos que ahora no tocan".

En esta misma línea, han subrayado que, cuando dentro de más de un año se convoquen las elecciones autonómicas, "toda la militancia podrá decidir quién será la candidata o el candidato". Pero hasta entonces, a juicio de este colectivo de alcaldes, "todos los esfuerzos deben dirigirse a trabajar" por sus vecinos.

Convencidos de que esta coyuntura precisa "altura de miras", como sostiene el socialista Ezequiel Ruiz, confían en que "entre todos y todas" se conseguirá "construir una sociedad onubense que salga reforzada tras esta crisis de dimensiones históricas". "Lo lograremos con unidad y abordando cada cuestión en su momento. Ahora toca gestión municipal y protección de nuestros pueblos", han concluido.

Finalmente, el grupo de alcaldes que rechazan adelantar las primarias en el PSOE andaluz son: el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala; la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo; la primera edil de Cortegana, Virginia Muñiz; la alcaldesa de Cumbres Mayores, Gema Castaño; el alcale de Puerto Moral, Mario Guzmán; la alcaldesa de Minas de Riotinto, Rocío Díaz, así como el alcalde de El Cerro del Andévalo, Pedro Romero, y el alcalde de Cabezas Rubias, Rafael González.

Igualmente, completan este listado la alcaldesa de Berrocal, Paqui Martín; el alcalde de Valdelarco, Rafael López; el alcalde de Cortelazor, Franco Javier de Pablos; la alcaldesa de Paymogo, María Dolores Fernández; el alcalde de Higuera de la Sierra, Enrique Garzón; el alcalde de Los Marines, Israel Arias; el de La Puebla de Guzmán, Antonio Beltrán, el de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez; así como la alcaldesa de La Nava, Inmaculada Morales; el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, y el alcalde de Almonaster la Real, Jacinto Vázquez.