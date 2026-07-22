La vendimia en el Condado de Huelva comienza con las variedades más tempranas y parámetros "muy favorables"

Inicio de la vendimiaen el Condado de Huelva. - DOP CONDADO DE HUELVA

BOLLULLOS PAR DEL CONDADO (HUELVA), 22 (EUROPA PRESS)

El Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Condado de Huelva y Vino Naranja del Condado de Huelva ha dado por iniciada la campaña de vendimia 2026 con la recolección de la moscatel de grano menudo, una de las variedades más tempranas del territorio. Los primeros controles realizados reflejan que el estado sanitario de la uva es "magnífico" y presenta parámetros "muy favorables".

Según informa la entidad en una nota de prensa, el inicio de la campaña ha tenido lugar en Bodegas Marqués de Villalúa, en el municipio de Villalba del Alcor, donde tradicionalmente comienza la recolección de esta variedad por su ciclo de maduración más corto. Los primeros análisis realizados sobre la uva recogida reflejan unos parámetros "muy favorables" para la elaboración de vinos de calidad, con un grado Baumé de 11,6, una acidez total de 5,6 gramos por litro expresada en ácido tartárico y un pH de 3,04, valores que ponen de manifiesto "un excelente equilibrio entre madurez, frescura y potencial aromático".

A ello se suma un "magnífico estado sanitario" de la uva, fruto del seguimiento realizado durante todo el ciclo vegetativo y del compromiso de los viticultores con el cuidado del viñedo.

Finalizada la vendimia de la moscatel de Grano Menudo, la actividad continuará en los próximos días con la recolección de la sauvignon blanc, otra de las variedades blancas de maduración temprana presentes en la Denominación de Origen y también cultivada en Villalba del Alcor.

Mientras tanto, la zalema, variedad autóctona que representa más del 85% del viñedo inscrito en la Denominación de Origen Protegida Condado de Huelva, continúa completando su proceso natural de maduración. Los controles realizados por los servicios técnicos del Consejo Regulador confirman igualmente un "excelente estado sanitario" y una evolución "muy equilibrada", lo que permitirá determinar el momento óptimo para su recolección durante las próximas semanas.

Los primeros controles realizados por los servicios técnicos del Consejo Regulador reflejan que el estado sanitario de la uva es "muy bueno". Los racimos presentan una evolución homogénea y "una excelente sanidad vegetal", una circunstancia que invita al optimismo de cara a la calidad de la añada.

El presidente del Consejo Regulador, Vicente Pérez García de Prado, ha señalado que "cada inicio de vendimia supone una enorme satisfacción para todo el sector". "Es el momento en el que empezamos a recoger el fruto del trabajo de cientos de viticultores que llevan meses cuidando sus viñas con dedicación y profesionalidad".

Además, Pérez García de Prado ha destacado que "comenzar la campaña con una uva en tan buen estado sanitario es, sin duda, la mejor noticia". "Después de campañas complejas, comprobar que el viñedo presenta este aspecto nos llena de confianza y nos permite mirar a la cosecha con optimismo.

Durante las próximas semanas, el Consejo Regulador continuará realizando el seguimiento de la maduración de las distintas variedades autorizadas para determinar, junto a viticultores y bodegas, el momento óptimo de recolección. Todo ello con el objetivo de que la vendimia 2026 "vuelva a traducirse en vinos y vinagres que reflejen la calidad, la personalidad y la autenticidad que distinguen al Condado de Huelva".