Víctor Sotelo, alumno del IES La Palma, mejor nota de acceso a la Universidad de Huelva en la PAU 2026. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha reconocido el resultado obtenido por Víctor Sotelo Pichardo, estudiante del IES La Palma (La Palma del Condado), con la mejor nota de acceso a la universidad de la provincia de Huelva en la convocatoria ordinaria de la PAU 2026, con una calificación de 9,889 en la fase de acceso y una nota total de admisión de 13,73 sobre 14.

Según ha detallado la Universidad de Huelva en una nota, el acto de reconocimiento ha contado con la participación del rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez; la vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán; y el delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Universidad, Investigación e Innovación, Carlos Soriano García, quienes han felicitado al estudiante, a su familia y a toda la comunidad educativa del centro.

La consecución de este resultado tiene además un significado "especial" para la Universidad de Huelva ya que el IES La Palma ha sido una de las nuevas sedes incorporadas este curso para la realización de la PAU, dentro del proyecto impulsado por la institución académica en coordinación con la Delegación Territorial para "acercar las pruebas al alumnado y reducir desplazamientos".

En este sentido, la vicerrectora de Estudiantes, Mariló Guzmán, ha destacado que la ampliación de sedes ha sido "uno de los principales objetivos del curso académico". Así, "la finalidad fue pensar en los estudiantes, aportarles calidad durante unos días tan importantes y evitarles desplazamientos", ha explicado.

Igualmente, Guzmán ha subrayado la satisfacción que supone que la mejor nota provincial haya recaído precisamente en un alumno de uno de los centros incorporados como nueva sede este año, felicitando expresamente al equipo directivo, al profesorado, al estudiante y a su familia. "La convocatoria ordinaria de la PAU ha concluido con resultados muy similares a los del pasado curso", alcanzando una tasa de aprobados cercana al 87%, lo que refleja "el compromiso y la preparación del alumnado onubense".

De este modo, la trayectoria de Víctor Sotelo constituye un ejemplo "de esfuerzo, constancia y excelencia académica". El estudiante, que cursó Bachillerato en el IES La Palma, obtuvo calificaciones sobresalientes en las pruebas realizadas: 9,75 en Lengua Castellana y Literatura, 10 en Historia, 9,5 en Inglés, 10 en Latín y 9,25 en Francés.

Por su parte, Sotelo ha atribuido este resultado al trabajo continuado durante todo el curso y al compromiso con sus objetivos académicos. "Con esfuerzo, constancia y sacrificio se puede llegar muy lejos", ha afirmado. De cara a su futuro universitario, el joven ha manifestado su intención de cursar Relaciones Internacionales, una disciplina vinculada a su interés por la diplomacia, los idiomas y el conocimiento de otras culturas.

Por su parte, el rector de la Universidad de Huelva, José Rodríguez, ha indicado el valor que estudiantes como Víctor tienen para la sociedad. "Representa el talento, el compromiso y la capacidad de perseverar para alcanzar metas exigentes". Asimismo, ha apuntado que "son jóvenes como él quienes contribuyen a que la universidad cumpla su misión de transformar la sociedad a través del conocimiento".

En esta línea, el delegado territorial, Carlos Soriano García, ha calificado la jornada como "un día feliz para la educación onubense", tanto por "el éxito organizativo de la convocatoria como por los excelentes resultados obtenidos". Asimismo, ha subrayado la importancia de seguir trabajando de forma coordinada entre las administraciones educativas y la Universidad de Huelva para que "el talento de la provincia llegue a la educación superior en las mejores condiciones", ha concluido.