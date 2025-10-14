Villarrasa (Huelva) acoge el Campeonato provincial de caza menor con perro en categoría sénior y damas

Presentación en la Diputación de Huelvael Campeonato provincial de caza menor con perro en categoría sénior y damas en Villarrasa. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Villarrasa (Huelva) acogerá el 26 de octubre el Campeonato provincial de caza menor con perro en categoría sénior y damas. El campeonato, organizado por la delegación onubense de la Federación Andaluza de Caza, se desarrollará a partir de las 08,00 horas, en el coto Dehesa Nueva, situado en la carretera que une Villarrasa con Valverde del Camino.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, el diputado provincial y alcalde de Villarrasa, Arturo Alpresa, junto con el delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Caza, Juan Jesús Sánchez; y el presidente de la Sociedad de Cazadores de Villarrasa, Manuel Castellano, han presentado este campeonato en el que podrán inscribirse un máximo de dos participantes por cada una de las sociedades de cazadores de la provincia de Huelva.

El campeonato, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Villarrasa y la Sociedad de Cazadores San Vicente Mártir, tendrá una concentración previa a las 07,00 horas. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 19 de octubre y se pueden realizar en la delegación provincial de Caza de Huelva, contactando en los teléfonos 637066115 / 637065442 o en el correo huelva@fac.es .

En este sentido, Arturo Alpresa se ha mostrado orgulloso de que Villarrasa acoja por primera vez estos campeonatos y ha señalado que "tanto desde la Diputación como desde el ayuntamiento apoyamos y apostamos por el sector cinegético".

Además, Alpresa ha agradecido a la delegación onubense de Caza que haya elegido Villarrasa para este evento y se ha mostrado confiado en que se pueda seguir celebrando en su término municipal. En este sentido, cabe destacar que desde el Ayuntamiento de Villarrasa, junto con la sociedad de cazadores del municipio y la Federación Andaluza de Caza se está estudiando la posibilidad de que el municipio del Condado sea sede de los campeonatos provinciales de caza en las categorías sénior y damas en los próximo cuatro años. Desde el ayuntamiento se trabaja también para ser sede de los campeonatos andaluces de caza menor con perro en esas categorías.

Por su parte, el delegado en Huelva de la Federación Andaluza de Caza, Juan Jesús Sánchez, ha manifestado que esta prueba "se celebrará en un lugar idóneo por la riqueza de su entorno natural y por la tradición cinegética" y ha expresado su agradecimiento tanto a la Sociedad de Cazadores San Vicente Martín de Villarrasa por "su implicación, colaboración y trabajo en la organización del evento", así como al Ayuntamiento de Villarrasa "por la cesión de los terrenos y la facilidad ofrecida para hacer posible esta jornada deportiva".

Sánchez ha señalado que los dos primeros clasificados de este campeonato provincial representarán a la provincia de Huelva en el Campeonato de Andalucía que se disputará el 8 de noviembre en Berja, Almería.